Стало известно, когда омский трамвай № 9 вновь поедет по маршруту

Заместитель главы департамента транспорта омской мэрии Сергей Фальковский сегодня, 14 июня, рассказал, что трамвай № 9 вновь начнет ездить по маршруту не раньше, чем через месяц. Пути затопило в районе кольца на 3-м Разъезде.