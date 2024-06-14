Стало известно, когда омский трамвай № 9 вновь поедет по маршруту

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Заместитель главы департамента транспорта омской мэрии Сергей Фальковский сегодня, 14 июня, рассказал, что трамвай № 9 вновь начнет ездить по маршруту не раньше, чем через месяц. Пути затопило в районе кольца на 3-м Разъезде.
«Сейчас проводятся работы по откачке воды „Электрическим транспортом“, и необходимо осушить эту площадь осуществить ревизию трамвайного пути и контактной сети. Если есть какие-то повреждения, то нельзя пренебрегать безопасностью граждан. Будет проведен текущий или капитальный ремонт», — объяснил Фальковский в эфире телеканала «Иртыш».
Трамвай № 9 («Улица Котельникова — 3-й Разъезд») перестал ходить во второй половине мая.