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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

иллюстрация

Омичи сообщили об эвакуации торгового дома «Любинский»

16 июня 2024, 12:25
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске эвакуировали торговый дом в историческом центре города

Сообщение об эвакуации посетителей появилось в одном из популярных региональных Telegram-каналов города.

Сообщение о возможном минировании появилось в одном из городских Telegram-каналов: авторы сообщали, что целью вероятных злоумышленников стал торговый дом «Любинский». Сообщение о факте эвакуации было опубликовано в 17:48.

Позже авторы канала дополнили сообщение: по их данным, взрывное устройство не было обнаружено, а персоналу разрешили вернуться к работе. Кроме того, авторы отметили, что аналогичное сообщение с угрозой взрыва поступило и по адресу драматического театра.

Город55 обратился к дежурному сотруднику пресс-центра УМВД по Омской области, однако какой-либо информации редакции не было предоставлено: по словам сотрудника, все подробности могут сообщить в ближайшее время.

Напомним, похожий инцидент произошел в одной из омских школ в начале весны: ученик не хотел писать диктант и избрал очень опасный способ срыва занятия.

Не хотел писать диктант. Омич-школьник сорвал занятия сообщением о минировании
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#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Школа#Эвакуация#Новости#Минирование#Драматический театр#Telegram#Любинский
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