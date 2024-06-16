Омичи сообщили об эвакуации торгового дома «Любинский»

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Сообщение о возможном минировании появилось в одном из городских Telegram-каналов: авторы сообщали, что целью вероятных злоумышленников стал торговый дом «Любинский». Сообщение о факте эвакуации было опубликовано в 17:48.
Позже авторы канала дополнили сообщение: по их данным, взрывное устройство не было обнаружено, а персоналу разрешили вернуться к работе. Кроме того, авторы отметили, что аналогичное сообщение с угрозой взрыва поступило и по адресу драматического театра.
Город55 обратился к дежурному сотруднику пресс-центра УМВД по Омской области, однако какой-либо информации редакции не было предоставлено: по словам сотрудника, все подробности могут сообщить в ближайшее время.
Напомним, похожий инцидент произошел в одной из омских школ в начале весны: ученик не хотел писать диктант и избрал очень опасный способ срыва занятия.