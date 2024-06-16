Омичи сообщили об эвакуации торгового дома «Любинский»

Позже авторы канала дополнили сообщение: по их данным, взрывное устройство не было обнаружено, а персоналу разрешили вернуться к работе. Кроме того, авторы отметили, что аналогичное сообщение с угрозой взрыва поступило и по адресу драматического театра.