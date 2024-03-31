Не хотел писать диктант. Омич-школьник сорвал занятия сообщением о минировании

Теперь со школьником и его родителями ведется профилактическая работа, сам школьник поставлен на учет в правоохранительных органах и «сотрудничает со следствием» в лице инспекторов по делам несовершеннолетних. Стоит сказать, в школе ребенок тоже успел отличиться: учителя его характеризуют как среднего ученика, без мотивации к учебе и с регулярными нарушениями дисциплины и посещаемости.