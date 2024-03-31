Не хотел писать диктант. Омич-школьник сорвал занятия сообщением о минировании

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В пресс-центре УМВД по Омской области рассказали о крайне нетипичном случае «минирования»: основным мотивом юного «телефонного террориста» стало отчаянное желание не писать диктант по русскому языку. Вот только оперативники, саперы и медики, прибывшие по тревоге на место предполагаемого минирования, «шутку» юноши не оценили.
Как выяснилось, сообщение о выдуманной взрывчатке парень отправил на электронный ящик школы со своей почты поэтому личность «террориста» установили буквально по горячим следам.
Теперь со школьником и его родителями ведется профилактическая работа, сам школьник поставлен на учет в правоохранительных органах и «сотрудничает со следствием» в лице инспекторов по делам несовершеннолетних. Стоит сказать, в школе ребенок тоже успел отличиться: учителя его характеризуют как среднего ученика, без мотивации к учебе и с регулярными нарушениями дисциплины и посещаемости.
Ранее Город55 освещал подробности ложного сообщения о стрельбе в омской «Меге»: