Мураховский не в тренде. Наркевич стал новым министром омского здравоохранения

Так, с поста руководителя областного министерства здравоохранения был снят Александр Мураховский. Его назначили на должность главы ведомства в ноябре 2020 года. За эти три года при его руководстве произошло несколько ситуаций, которые отчасти могут охарактеризовать работу местной системы здравоохранения. Речь идет про срыв планов по нацпроекту «Здравоохранение» в медучреждениях региона, нюансы обеспечения фельдешерско-акушерских пунктов удобствами и необходимым оборудованием. Также недавно разгорелся скандал при обнаружении фиктивных медицинских услуг, оказанных омским пациентам якобы по полису ОМС.