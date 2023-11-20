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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

иллюстрация

Мураховский не в тренде. Наркевич стал новым министром омского здравоохранения

20 ноября 2023, 12:03
Фото: Город55
иллюстрация

Артем Наркевич заменил Мураховского на посту министра омского здравоохранения

Губернатор представил новый состав регионального правительства, в котором сделал несколько кадровых перестановок.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко на оперативном совещании объявил состав нового регионального правительства. Глава региона переназначил ряд министров, а некоторых заменил.

Так, с поста руководителя областного министерства здравоохранения был снят Александр Мураховский. Его назначили на должность главы ведомства в ноябре 2020 года. За эти три года при его руководстве произошло несколько ситуаций, которые отчасти могут охарактеризовать работу местной системы здравоохранения. Речь идет про срыв планов по нацпроекту «Здравоохранение» в медучреждениях региона, нюансы обеспечения фельдешерско-акушерских пунктов удобствами и необходимым оборудованием. Также недавно разгорелся скандал при обнаружении фиктивных медицинских услуг, оказанных омским пациентам якобы по полису ОМС.

К слову, сам 52-летний Мураховский, будучи главой минздрава, терялся в лесу летом 2021 года, что не могло не запомниться местным жителям.

Теперь же министерством руководит 35-летний Артем Наркевич, которого в конце октября 2023 года назначили на должность советника по вопросам здравоохранения. Первые данные о том, что именно он может возглавить омский минздрав, появились в начале октября.

За плечами у Наркевича — Красноярский медицинский университет, работа на руководящих постах в вузах Красноярска и Челябинска. Добавим, что на пост министра здравоохранения также прочили депутата Заксобрания Омской области, главврача КМХЦ Вадима Бережного и главврача Клинического онкологического диспансера Дмитрия Маркелова.

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