Мураховский не в тренде. Наркевич стал новым министром омского здравоохранения

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Губернатор Омской области Виталий Хоценко на оперативном совещании объявил состав нового регионального правительства. Глава региона переназначил ряд министров, а некоторых заменил.
Так, с поста руководителя областного министерства здравоохранения был снят Александр Мураховский. Его назначили на должность главы ведомства в ноябре 2020 года. За эти три года при его руководстве произошло несколько ситуаций, которые отчасти могут охарактеризовать работу местной системы здравоохранения. Речь идет про срыв планов по нацпроекту «Здравоохранение» в медучреждениях региона, нюансы обеспечения фельдешерско-акушерских пунктов удобствами и необходимым оборудованием. Также недавно разгорелся скандал при обнаружении фиктивных медицинских услуг, оказанных омским пациентам якобы по полису ОМС.
К слову, сам 52-летний Мураховский, будучи главой минздрава, терялся в лесу летом 2021 года, что не могло не запомниться местным жителям.
Теперь же министерством руководит 35-летний Артем Наркевич, которого в конце октября 2023 года назначили на должность советника по вопросам здравоохранения. Первые данные о том, что именно он может возглавить омский минздрав, появились в начале октября.
За плечами у Наркевича — Красноярский медицинский университет, работа на руководящих постах в вузах Красноярска и Челябинска. Добавим, что на пост министра здравоохранения также прочили депутата Заксобрания Омской области, главврача КМХЦ Вадима Бережного и главврача Клинического онкологического диспансера Дмитрия Маркелова.