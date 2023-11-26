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иллюстрация

Позвонил сам Мурашко. Новый министр здравоохранения Наркевич приехал в Омск с семьей

26 ноября 2023, 06:39
Фото: Город55
иллюстрация

Новый министр здравоохранения Наркевич приехал в Омск с семьей

Пару лет назад чиновник проходил конкурс управленцев и попал в кадровый резерв.

В начале этой неделе был обновлен состав министров Омской области. Кадровые перестановки произошли в министерстве здравоохранения, природных ресурсов и экологии и в минспорта.

Занявший пост главы регионального минздрава Артем Наркевич рассказал 12 каналу, что приехал в Омскую область с семьей. Они с супругой воспитывают двух детей. Как сообщил Наркевич, ему позвонил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и предложил переехать в Омск.

«Я дал предварительное согласие. После приезда сюда и разговора с Виталием Хоценко, я принял окончательное решение, что готов помогать Омской области и заниматься этой работой», — сказал министр.

К слову, он является доктором медицинских наук. Наркевич успел поработать деканом Лечебного факультета в КрасГМУ и проректором Южно-Уральского медуниверситета в Челябинске. В 2021 году управленец стал суперфиналистом конкурса «Лидеры России» и победителем трека «Наука». Таким образом, Наркевич вошел в кадровый резерв.

В ближайшиее время чиновник хочет посетить больницы в отдаленных районах. Ранее региональным минздравом руководил Александр Мураховский.

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#Политика#Омск#Омская область#Здравоохранение#Отставки и назначения#Новости#Минздрав Омской области#Алина Ясинская#Артем Наркевич
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