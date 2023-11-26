Позвонил сам Мурашко. Новый министр здравоохранения Наркевич приехал в Омск с семьей

Занявший пост главы регионального минздрава Артем Наркевич рассказал 12 каналу, что приехал в Омскую область с семьей. Они с супругой воспитывают двух детей. Как сообщил Наркевич, ему позвонил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и предложил переехать в Омск.