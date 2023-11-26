Позвонил сам Мурашко. Новый министр здравоохранения Наркевич приехал в Омск с семьей

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
В начале этой неделе был обновлен состав министров Омской области. Кадровые перестановки произошли в министерстве здравоохранения, природных ресурсов и экологии и в минспорта.
Занявший пост главы регионального минздрава Артем Наркевич рассказал 12 каналу, что приехал в Омскую область с семьей. Они с супругой воспитывают двух детей. Как сообщил Наркевич, ему позвонил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и предложил переехать в Омск.
«Я дал предварительное согласие. После приезда сюда и разговора с Виталием Хоценко, я принял окончательное решение, что готов помогать Омской области и заниматься этой работой», — сказал министр.
К слову, он является доктором медицинских наук. Наркевич успел поработать деканом Лечебного факультета в КрасГМУ и проректором Южно-Уральского медуниверситета в Челябинске. В 2021 году управленец стал суперфиналистом конкурса «Лидеры России» и победителем трека «Наука». Таким образом, Наркевич вошел в кадровый резерв.
В ближайшиее время чиновник хочет посетить больницы в отдаленных районах. Ранее региональным минздравом руководил Александр Мураховский.