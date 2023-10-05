«Я не отказываюсь». Появился кандидат на кресло главы омского минздрава

Отметим, что в региональном минздраве уже был опыт приглашения иногородних руководителей. В апреле 2020 года ведомство возглавила Ирина Солдатова. Позднее ее обвинили в превышении должностных полномочий при госзакупках. По версии следствия, она заключала контракты на поставку аппаратов ИВЛ, томографов, рентгенов и другого оборудования для лечения пациентов с коронавирусом по завышенной цене.