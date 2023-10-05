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Published Сегодня, 06:56

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«Я не отказываюсь». Появился кандидат на кресло главы омского минздрава

5 октября 2023, 06:56
Фото: 1MI
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Стало известно имя кандидата на должность главы минздрава Омской области

Должность руководителя ведомства может занять 35-летний Артем Наркевич.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подал документы на согласование кандидатуры нового министра здравоохранения региона. Должность может занять 35-летний Артем Наркевич. Кандидатуру должен утвердить министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Прошу согласовать назначение Наркевича Артема Николаевича на государственную должность министра здравоохранения Омской области как специалиста, обладающего достаточным опытом и квалификацией в сфере здравоохранения», — говорится в документе, который есть в распоряжении издания «Омск-Информ».

В пресс-службе губернатора пока не комментируют возможное назначение.

Сам кандидат также подробностей пока не раскрывает и ждет официального ответа от федерального Минздрава.

«Пока сложно что-то сказать, пока идут процедуры формальные. До согласования сложно что-то комментировать. Я не отказываюсь (от должности министра — прим. ред.). Чем кончится — еще не известно», — рассказал Артем Наркевич корреспонденту Города55.

О Наркевиче известно, что он окончил Красноярский медицинский университет, а после ординатуру и аспирантуру. В настоящее время является деканом факультета.

Сейчас омским минздравом руководит Александр Мураховский. Он был назначен на должность главы ведомства в ноябре 2020 года.

Отметим, что в региональном минздраве уже был опыт приглашения иногородних руководителей. В апреле 2020 года ведомство возглавила Ирина Солдатова. Позднее ее обвинили в превышении должностных полномочий при госзакупках. По версии следствия, она заключала контракты на поставку аппаратов ИВЛ, томографов, рентгенов и другого оборудования для лечения пациентов с коронавирусом по завышенной цене.

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#Здоровье#Омск#Минздрав#Александр Мураховский#Министр#Михаил Мурашко#Евгений Игишев#Виталий Хоценко
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