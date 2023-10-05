«Я не отказываюсь». Появился кандидат на кресло главы омского минздрава

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подал документы на согласование кандидатуры нового министра здравоохранения региона. Должность может занять 35-летний Артем Наркевич. Кандидатуру должен утвердить министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Прошу согласовать назначение Наркевича Артема Николаевича на государственную должность министра здравоохранения Омской области как специалиста, обладающего достаточным опытом и квалификацией в сфере здравоохранения», — говорится в документе, который есть в распоряжении издания «Омск-Информ».
В пресс-службе губернатора пока не комментируют возможное назначение.
Сам кандидат также подробностей пока не раскрывает и ждет официального ответа от федерального Минздрава.
«Пока сложно что-то сказать, пока идут процедуры формальные. До согласования сложно что-то комментировать. Я не отказываюсь (от должности министра — прим. ред.). Чем кончится — еще не известно», — рассказал Артем Наркевич корреспонденту Города55.
О Наркевиче известно, что он окончил Красноярский медицинский университет, а после ординатуру и аспирантуру. В настоящее время является деканом факультета.
Сейчас омским минздравом руководит Александр Мураховский. Он был назначен на должность главы ведомства в ноябре 2020 года.
Отметим, что в региональном минздраве уже был опыт приглашения иногородних руководителей. В апреле 2020 года ведомство возглавила Ирина Солдатова. Позднее ее обвинили в превышении должностных полномочий при госзакупках. По версии следствия, она заключала контракты на поставку аппаратов ИВЛ, томографов, рентгенов и другого оборудования для лечения пациентов с коронавирусом по завышенной цене.