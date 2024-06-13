США ввели санкции против Мосбиржи: что нужно знать и чего делать не следует

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
После введения санкций США против Московской биржи и новостей о прекращении торгов долларами и евро среди россиян началась паника. В обменниках выстроились очереди. Некоторые банки отреагировали на ситуацию и изменили курс валют: доллары продавались по 200 рублей, а покупались по 50 рублей.
Биржевые торги долларом и евро прекратились, но внебиржевые торги все еще доступны. Банки и другие финансовые учреждения имеют всю необходимую инфраструктуру для проведения таких сделок, и они будут продолжать это делать. Поэтому рубль вряд ли потеряет способность быть конвертируемой валютой. Курсы валют в обменниках могут быть любыми, а банковские приложения уже скорректировали свои курсы, сообщают «Новые Известия».
Теперь официальный курс рубля будет определяться иначе. ЦБ РФ начал готовиться к санкциям против Мосбиржи еще в 2022 году. Несмотря на то, что 15,8% акций Московской биржи принадлежат американским и европейским банкам, такие ограничения были неизбежны. Тогда был разработан особый порядок, и официальный курс будет определяться по ежедневным банковским отчетам.
Отметим важные моменты:
В ближайшие дни курс рубля по отношению к доллару и евро будет непредсказуемым. Людям и банкам нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям и принять их.
Помимо этого, остается открытым вопрос о торгах китайским юанем. На данный момент запретов на такие операции нет, однако все будет зависеть от того, решат ли банки Китая и других стран продолжать сотрудничество с российскими структурами, связанными с Московской биржей.
Возможно, из-за угрозы вторичных санкций они предпочтут отказаться от такого взаимодействия, — полагает Александр Некторов, управляющий партнер юридической фирмы NSP. Это, в свою очередь, может создать определенные трудности для поставщиков китайских товаров.
«Фактически ограничение в торгах коснется не только доллара, но также и евро, юаня, турецкой лиры и так далее. Биржа и НКЦ смогут оперировать только рублем», — уточнил Александр Некторов.
Итак, теперь покупка валюты будет немного дороже, а продажа — немного дешевле. Однако сейчас не лучшее время, чтобы бежать в обменники. Лучше просто подождать, пока ситуация стабилизируется, чтобы не понести убытки.