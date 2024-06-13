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Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

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Updated Сегодня, 09:54

иллюстрация

США ввели санкции против Мосбиржи: что нужно знать и чего делать не следует

13 июня 2024, 09:47
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичам рассказали, что не нужно делать после введения санкций против Мосбиржи

С 13 июня на бирже недоступны операции с долларом и евро. Как это отразится на жизни простых россиян? Зачем люди штурмуют обменные пункты, где курс доллара и евро уже переписан и составляет 200 рублей? Ответы в материале Города55.

После введения санкций США против Московской биржи и новостей о прекращении торгов долларами и евро среди россиян началась паника. В обменниках выстроились очереди. Некоторые банки отреагировали на ситуацию и изменили курс валют: доллары продавались по 200 рублей, а покупались по 50 рублей.

Биржевые торги долларом и евро прекратились, но внебиржевые торги все еще доступны. Банки и другие финансовые учреждения имеют всю необходимую инфраструктуру для проведения таких сделок, и они будут продолжать это делать. Поэтому рубль вряд ли потеряет способность быть конвертируемой валютой. Курсы валют в обменниках могут быть любыми, а банковские приложения уже скорректировали свои курсы, сообщают «Новые Известия».

Теперь официальный курс рубля будет определяться иначе. ЦБ РФ начал готовиться к санкциям против Мосбиржи еще в 2022 году. Несмотря на то, что 15,8% акций Московской биржи принадлежат американским и европейским банкам, такие ограничения были неизбежны. Тогда был разработан особый порядок, и официальный курс будет определяться по ежедневным банковским отчетам.

Отметим важные моменты:

  • изменения не повлияют на возможность людей покупать и продавать валюту в обменниках. Курсы покупки и продажи могут стать менее выгодными;
  • пока новая система внебиржевых торгов не заработает в полную силу, у банков будут дополнительные расходы;
  • из-за сокращения числа участников торгов появляется риск манипуляций с курсом. Это может привести к более значительным колебаниям курса рубля;
  • в такой ситуации банки могут воспользоваться ситуацией и заработать на гражданах, которые в панике обращаются в обменники и готовы менять деньги по невыгодным курсам;
  • инвесторы, которые зарабатывают на разнице курсов валют, также смогут продолжать свою деятельность.

В ближайшие дни курс рубля по отношению к доллару и евро будет непредсказуемым. Людям и банкам нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям и принять их.

Помимо этого, остается открытым вопрос о торгах китайским юанем. На данный момент запретов на такие операции нет, однако все будет зависеть от того, решат ли банки Китая и других стран продолжать сотрудничество с российскими структурами, связанными с Московской биржей.

Возможно, из-за угрозы вторичных санкций они предпочтут отказаться от такого взаимодействия, — полагает Александр Некторов, управляющий партнер юридической фирмы NSP. Это, в свою очередь, может создать определенные трудности для поставщиков китайских товаров.

«Фактически ограничение в торгах коснется не только доллара, но также и евро, юаня, турецкой лиры и так далее. Биржа и НКЦ смогут оперировать только рублем», — уточнил Александр Некторов.

Итак, теперь покупка валюты будет немного дороже, а продажа — немного дешевле. Однако сейчас не лучшее время, чтобы бежать в обменники. Лучше просто подождать, пока ситуация стабилизируется, чтобы не понести убытки.

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