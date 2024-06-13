США ввели санкции против Мосбиржи: что нужно знать и чего делать не следует

Биржевые торги долларом и евро прекратились, но внебиржевые торги все еще доступны. Банки и другие финансовые учреждения имеют всю необходимую инфраструктуру для проведения таких сделок, и они будут продолжать это делать. Поэтому рубль вряд ли потеряет способность быть конвертируемой валютой. Курсы валют в обменниках могут быть любыми, а банковские приложения уже скорректировали свои курсы, сообщают «Новые Известия».