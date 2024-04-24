«Омскводоканал» может остаться без инвестиций из-за снятия санкций с Михаила Фридмана

В связи с этим шла речь и об Омске. Уже в 2025 году заканчивается срок аренды муниципальных коммуникаций «Омскводоканалом», при этом уровень износа сетей очень высок. Согласно докладу прокуратуры за 2023 год, это 75,2% для сетей водоснабжения, 79,1% для сетей водоотведения. Полторы тысячи км коммуникаций нуждаются в замене, но денег на столь масштабные работы сейчас нет. В этой сложной ситуации Омску и пригодились бы средства бизнес-структур Фридмана.