«Омскводоканал» может остаться без инвестиций из-за снятия санкций с Михаила Фридмана

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Важной новостью из мира бизнеса в текущем месяце стали сообщения о российском предпринимателе Михаиле Фридмане и санкциях ЕС. Сначала появились данные о том, что эти санкции сняты, позже — что речь идет только о формальностях, не влияющих на статус бизнесмена. В любом случае новости могут оказаться связаны с Омском.
Михаил Фридман является основным бенефициаром ООО «Управляющая компания региональные объединенные системы „Водоканал“» (ему принадлежат 40,64% уставного капитала). В списке контролируемых этой компанией юрлиц значатся «Барнаульский Водоканал», «Краснодар Водоканал», «Оренбург Водоканал», «РВК Воронеж» и другие фирмы с одной и той же специализацией. Всего месяц назад СМИ писали о завершении приобретения томского Водоканала и о подготовке к скупке водоснабжающих организаций в Ростовской, Свердловской, Челябинской областях и в других регионах России.
В связи с этим шла речь и об Омске. Уже в 2025 году заканчивается срок аренды муниципальных коммуникаций «Омскводоканалом», при этом уровень износа сетей очень высок. Согласно докладу прокуратуры за 2023 год, это 75,2% для сетей водоснабжения, 79,1% для сетей водоотведения. Полторы тысячи км коммуникаций нуждаются в замене, но денег на столь масштабные работы сейчас нет. В этой сложной ситуации Омску и пригодились бы средства бизнес-структур Фридмана.
Логика предпринимателя в этой ситуации ясна: платежи россиян за воду идут не через западные банки и не могут быть заморожены, а массовый спрос обеспечен. Кроме того, в рамках нацпроектов на ЖКХ в России выделяются из федерального бюджета огромные суммы. Поэтому в условиях санкций вложения в разного рода «Водоканалы» оптимальны.
В случае снятия с Фридмана санкций его деньги могут покинуть Россию. Стоит уточнить, что на данный момент до снятия далеко. Суд ЕС отменил только первоначальные акты, которые устанавливали ограничительные меры на период с февраля 2022 года по март 2023, тогда как продление санкций остается актуальным. Впрочем, и такое решение суда можно считать позитивным сигналом для Фридмана с далеко идущими последствиями.