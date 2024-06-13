Омский научно-исследовательский институт приборостроения попал в новый пакет санкций

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Недавно в США расширили список организаций, в отношении которых действуют санкции. В этот список было включено омское предприятие — АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения».
По оценкам американского Министерства финансов, это предприятие занимается производством средств радиоэлектронной борьбы и специализированных систем связи.
Напомним, ранее Япония ввела санкции против девяти частных лиц и семи компаний из России. В санкционный список вошел Омский завод транспортного машиностроения, а также ФГУП «Атомфлот», Балашихинский литейно-механический завод, Дубненский машиностроительный завод, АО «Государственная транспортная лизинговая компания» и НПО «Эшелон».