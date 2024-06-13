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Омский научно-исследовательский институт приборостроения

Омский научно-исследовательский институт приборостроения попал в новый пакет санкций

13 июня 2024, 09:05
Фото: Официальный паблик ОНИИП
Омский научно-исследовательский институт приборостроения
В новый список санкций включили омское предприятие — АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения». По оценкам Минфина США, ОНИИП занимается производством средств радиоэлектронной борьбы и спецсистем связи.

Недавно в США расширили список организаций, в отношении которых действуют санкции. В этот список было включено омское предприятие — АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения».

По оценкам американского Министерства финансов, это предприятие занимается производством средств радиоэлектронной борьбы и специализированных систем связи.

Напомним, ранее Япония ввела санкции против девяти частных лиц и семи компаний из России. В санкционный список вошел Омский завод транспортного машиностроения, а также ФГУП «Атомфлот», Балашихинский литейно-механический завод, Дубненский машиностроительный завод, АО «Государственная транспортная лизинговая компания» и НПО «Эшелон».

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