Не простили. Чиновника из Омска арестовали у него дома в Лондоне из-за обхода санкций

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Омский чиновник Дмитрий Овсянников был задержан в Лондоне. Это произошло в его доме на прошлой неделе. Об этом пишет издание The Times.
Телеграм-канал Baza представляет скриншот из статьи. В ней объясняется, что Овсянникову предъявили обвинение в обходе антироссийских санкций. В Великобритании считают, что он отмывал несколько раз денежные средства — 5 тыс фунтов стерлингов (более 7 млн рублей), а также хранил 77,5 тыс фунтов стерлингов (около 8,8 млн рублей) «преступной наличности».
Чиновник открыл счет в английском банке, хотя по факту на его действия с деньгами и пользование финансовыми услугами в Великобритании наложены ограничения. Овсяников является санкционным лицом этой страны. Известно, что после задержания его арестовали.
Отметим, что Овсянников родом из Омска. В свое время он был губернатором Севастополя (2017–2019 годы), заместителем министра промышленности и торговли РФ (2019–2021 годы).
С ним произошел скандал, вызвавший общественный резонанс. По пути в Москву чиновник обматерил сотрудников аэропорта в Ижевске. Далее Овсянников отправился в отставку. Его не только лишили должности в министерстве, но и исключили из партии «Единая Россия». Также он получил штраф за хулиганство в размере 2 тыс рублей.