Не простили. Чиновника из Омска арестовали у него дома в Лондоне из-за обхода санкций

С ним произошел скандал, вызвавший общественный резонанс. По пути в Москву чиновник обматерил сотрудников аэропорта в Ижевске. Далее Овсянников отправился в отставку. Его не только лишили должности в министерстве, но и исключили из партии «Единая Россия». Также он получил штраф за хулиганство в размере 2 тыс рублей.