Омские депутаты решили ужесточить наказания за незаконно установленные киоски

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Сегодня, 13 июня, в Омском городском Совете прошло очередное заседание комитета по вопросам экономического развития. Один из пунктов повестки был связан с нестационарными торговыми объектами: депутаты заинтересовались тем, почему предпринимателей, незаконно устанавливающих киоски, не наказывают.
—Получается, что какой-то недобросовестный предприниматель ставит незаконно на нашей муниципальной земле киоски, а потом, чтобы этот киоск вывести, мы тратим бюджетные деньги, — констатировал глава комитета Алексей Провозин.
Чтобы сократить расходы администрации, депутат Валерий Студеникин предложил ужесточить наказания для нарушителей. По итогам голосования было решено включить в планы на осеннюю сессию Горсовета обсуждение «совершенствования механизмов выноса незаконно установленных НТО». Окончательное решение депутаты будут принимать совместно с департаментом контроля мэрии.