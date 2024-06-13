Омские депутаты решили ужесточить наказания за незаконно установленные киоски

Сегодня, 13 июня, в Омском городском Совете прошло очередное заседание комитета по вопросам экономического развития. Один из пунктов повестки был связан с нестационарными торговыми объектами: депутаты заинтересовались тем, почему предпринимателей, незаконно устанавливающих киоски, не наказывают.