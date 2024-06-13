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Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Омские депутаты предложили ужесточить наказания за незаконно установленные НТО

Омские депутаты решили ужесточить наказания за незаконно установленные киоски

13 июня 2024, 08:27
Фото: gorod55.ru

Омские депутаты предложили ужесточить наказания за незаконно установленные НТО

Проблему будут обсуждать в ходе осенней сессии городского Совета.

Сегодня, 13 июня, в Омском городском Совете прошло очередное заседание комитета по вопросам экономического развития. Один из пунктов повестки был связан с нестационарными торговыми объектами: депутаты заинтересовались тем, почему предпринимателей, незаконно устанавливающих киоски, не наказывают.

—Получается, что какой-то недобросовестный предприниматель ставит незаконно на нашей муниципальной земле киоски, а потом, чтобы этот киоск вывести, мы тратим бюджетные деньги, — констатировал глава комитета Алексей Провозин.

Чтобы сократить расходы администрации, депутат Валерий Студеникин предложил ужесточить наказания для нарушителей. По итогам голосования было решено включить в планы на осеннюю сессию Горсовета обсуждение «совершенствования механизмов выноса незаконно установленных НТО». Окончательное решение депутаты будут принимать совместно с департаментом контроля мэрии.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Киоски#Алексей Провозин#Валерий Студеникин
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