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В Омске начались поиски подрядчика для сноса киосков и летних кафе

В Омске ищут подрядчика для сноса киосков и летних кафе

1 апреля 2024, 06:00
Фото: 1MI

В Омске начались поиски подрядчика для сноса киосков и летних кафе

Начальная цена контракта — чуть больше 1 млн рублей.

Департамент контрактной системы администрации Омска опубликовал на сайте госзакупок очередной лот, связанный с подготовкой к лету. Чиновникам нужен подрядчик, который бы выполнял «работы по выносу нестационарных торговых объектов, сезонных (летних) кафе, нестационарных объектов для оказания бытовых услуг». Заявки принимаются до 8 апреля.

Из технического задания следует, что исполнитель должен будет демонтировать НТО, летние кафе и другие объекты вместе с основаниями и вывозить на площадку временного хранения. В случае необходимости подрядчику придется вскрывать двери в присутствии человека из мэрии и участкового.

Цена вопроса варьируется в зависимости от высоты объекта и глубины основания от 2 тысяч до 5 200 рублей за квадратный метр. Начальная цена контракта — 1,156 млн рублей.

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#Омск#Мэрия#Госзакупки#Новости#Николай Эйхвальд#НТО#Летние кафе
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