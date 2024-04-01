В Омске ищут подрядчика для сноса киосков и летних кафе

Из технического задания следует, что исполнитель должен будет демонтировать НТО, летние кафе и другие объекты вместе с основаниями и вывозить на площадку временного хранения. В случае необходимости подрядчику придется вскрывать двери в присутствии человека из мэрии и участкового.