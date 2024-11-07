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Киоски

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Омские депутаты планируют усилить борьбу с нелегальными торговыми объектами
Омский городской совет планирует ужесточить наказание за незаконную установку киосков и павильонов. Депутаты хотят обратиться с этим предложением в Законодательное собрание.
7 ноября, 12:28
Омские депутаты решили ужесточить наказания за незаконно установленные киоски
Проблему будут обсуждать в ходе осенней сессии городского Совета.
13 июня, 08:27
2023
Является придомовой территорией. В мэрии Омска ответили о положении спорного киоска
Перенести или убрать ларек можно только, если этого захотят собственники помещений многоквартирного дома.
11 июля 2023, 09:23
«Город-ларек». Омичи возмутились неожиданному появлению киоска на пешеходной зоне
Горожане полагают, его могли установить незаконно.
9 июля 2023, 14:04
Нашли, кто починит ТЭЦ, благоустроили ТРЦ ларьками, а дороги тракторами. Омск сегодня
14 января 2023, 14:33

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