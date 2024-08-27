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Опека

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Под надежной опекой. Омские приставы забрали из неблагополучной семьи 13-летнего сына
27 августа, 08:41
Омичка выиграла выборы в районные депутаты в немецком Гамбурге
13 июня, 06:44
2023
Наказывала за малейшие провинности. Опекуншу из Омска осудили за истязания детей
57-летняя женщина не признала свою вину.
25 декабря 2023, 04:48
Два адских года. В Омске дети-сироты терпели унижения и побои от опекуна
Непонятно, как органы опеки допустили совершение преступления над несовершеннолетними.
25 октября 2023, 07:48
Страшное позади. Девочка, которую передали под опеку семье на Алтае, вернется в Омск
31 августа 2023, 08:41
Девочка, которую передали под опеку семье на Алтае, возвращается в Омск
Об этом в социальной сети сообщила экс-депутат законодательного собрания Алеся Григорьева.
28 августа 2023, 12:09
Омской девочке, которую увезли в приемную семью на Алтай, организуют встречу с мамой
Кроме того, есть возможность вернуть ребенка обратно в родную семью.
23 августа 2023, 09:00
Прокуратура проверит информацию о незаконной передаче 9-летней девочки под опеку
В социальных сетях распространилась информация о незаконной передаче ребенка приемной семье, которая проживает в другом регионе.
21 августа 2023, 14:19
«Мог и шею свернуть». В Омске из окна едва не выпал маленький ребенок
Прохожие обратили внимание на мальчика на карнизе окна первого этажа.
25 апреля 2023, 10:25
Бастрыкин проверит ситуацию с изъятием детей из омской многодетной семьи
У супругов есть 6 месяцев для доказательства того, что они в силах растить и воспитывать детей.
20 февраля 2023, 06:13
2022
Проворонили педофила. Прокуратура проверит омские органы опеки
Прокуратура проверит омские органы опеки из-за «провороненного» педофила. Мужчина издевался над своими же детьми.
27 октября 2022, 09:16
Даже не попрощалась. В Омской области двоих детей спасли от собственных родителей
Детей передали под опеку родственникам.
22 июня 2022, 09:13

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