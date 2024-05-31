«Газпромнефть-СМ» выпустила гайд по развитию творческих способностей у детей

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Результатом совместного труда педагогов, психологов и других экспертов стали полезные советы, актуальные для актерского мастерства, хореографии, изобразительных искусств, а также вокала и игры на музыкальных инструментах.
Интерактивный ресурс, созданный в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», представит родителям самую важную информацию в формате карточек: в каком возрасте лучше всего начинать занятия и в чем заключается их польза, что может повлиять на успехи юного артиста и какие перспективы ему может подарить дополнительное образование. Например, умение играть на музыкальных инструментах положительно отражается на обучении точным наукам, таким как физика и химия, а изобразительное мастерство и танцы помогут развить пространственное мышление и научат искать нестандартные подходы к решению любых задач. Кроме того, приобретая творческие навыки, ребенок развивает свое воображение и социализируется.
«Газпромнефть-СМ» уделяет особое внимание социальным проектам для детей. Поддержка юных талантов — это наш вклад в будущее. Искусство помогает формировать креативное мышление и эмоциональный интеллект — способности, которые пригодятся в любой профессии и жизни в целом. Мы стараемся содействовать всестороннему развитию подрастающего поколения: знакомим ребят с современными производствами и технологиями, проводим творческие конкурсы и мастер-классы, экологические акции. Важно создавать для детей максимально благоприятную среду для жизни и обучения», — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».
Экспертные рекомендации, представленные в навигаторе, даны преподавателями Фрязинской детской школы искусств, получившей в этом году новый, большой концертный зал, пользующийся популярностью у молодежи подмосковного города. Провести масштабную реконструкцию удалось при поддержке «Газпромнефть-СМ» — и теперь, более чем у 900 юных артистов есть собственная, оснащенная современным оборудованием сцена, где проводятся концерты и репетиции.