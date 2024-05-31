«Газпромнефть-СМ» выпустила гайд по развитию творческих способностей у детей

Интерактивный ресурс, созданный в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», представит родителям самую важную информацию в формате карточек: в каком возрасте лучше всего начинать занятия и в чем заключается их польза, что может повлиять на успехи юного артиста и какие перспективы ему может подарить дополнительное образование. Например, умение играть на музыкальных инструментах положительно отражается на обучении точным наукам, таким как физика и химия, а изобразительное мастерство и танцы помогут развить пространственное мышление и научат искать нестандартные подходы к решению любых задач. Кроме того, приобретая творческие навыки, ребенок развивает свое воображение и социализируется.