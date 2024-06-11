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В Свердловской области заработает комплекс по компостированию отходов на 50 тыс. тонн

В Свердловской области заработает комплекс по компостированию отходов на 50 тыс. тонн

11 июня 2024, 13:12
Фото: 1MI
В Краснотурьинске Свердловской области построен новый комплекс по компостированию органических отходов, которые остаются после сортировки бытового мусора. Завод способен перерабатывать до 50 тысяч тонн органики в год.

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев отметил, что на предприятии используется технология, позволяющая органическим материалам разлагаться естественным образом. Полученный компост планируется применять для рекультивации свалок. В перспективе комплекс начнет принимать отходы из восьми близлежащих населенных пунктов, передает tagilcity.ru.

Заместитель главы РЭО Евгений Карелов уточнил, что строительство комплекса обошлось более чем в 620 миллионов рублей. Проект был реализован местной компанией на собственные средства, при этом на заводе применяются преимущественно отечественные технологии.

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