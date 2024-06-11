Ученые рассказали о необычной особенности слонов

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Как пишет newkhakasiya.online, исследователи для подтверждения своей гипотезы о том, что крики слонов содержат их имена, применили специальное машинное обучение. Когда ученые воспроизводили записи с именами слонов, животные давали положительную реакцию на свое имя — отвечали или подходили к источнику звука. На другие имена у слонов была менее выраженная реакция.
Эксперты отметили, что слоны используют имена примерно так же, как это делают люди. Ученые считают, что развитие похожих способностей у слонов и людей объясняется похожими потребностями. Эволюция человека и слонов разошлась десятки миллионов лет назад, однако оба вида общительны и социально сложны.
Социальная структура слонов похожа на человеческую: они создают семьи, формируют социальные группы и даже большие кланы.
Результаты исследования показали, что слоны не во всех случаях обращаются друг к другу по имени, как и люди. Чаще всего они это делают, когда взрослые обращаются к детенышам либо когда они находятся на значительных расстояниях.
Ученые проводили исследование на протяжении четырех лет. На работу в Кении у них ушло четырнадцать месяцев. Исследователи ездили на автомобиле за слонами и записывали их крики. В общей сложности ученые зафиксировали порядка 470 разных звуков, в том числе от ста одного уникального «вызывающего» и ста семнадцати уникальных «принимающих». Сейчас ученые хотят продолжить сбор данных, чтобы определить, есть ли у слонов названия для предметов, с которыми они взаимодействуют.