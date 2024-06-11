Ученые рассказали о необычной особенности слонов

Ученые проводили исследование на протяжении четырех лет. На работу в Кении у них ушло четырнадцать месяцев. Исследователи ездили на автомобиле за слонами и записывали их крики. В общей сложности ученые зафиксировали порядка 470 разных звуков, в том числе от ста одного уникального «вызывающего» и ста семнадцати уникальных «принимающих». Сейчас ученые хотят продолжить сбор данных, чтобы определить, есть ли у слонов названия для предметов, с которыми они взаимодействуют.