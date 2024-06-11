СК и прокуратура начали проверку после гибели рабочего на Алтае, который красил стены

Сегодня, 11 июня, в селе Тогул Тогульского района произошло происшествие, которое вызвало реакцию следственного комитета и прокуратуры. По информации этих ведомств, работник занимался окраской стен по улице Октябрьской с помощью оборудования, использующего сжатый воздух. В какой-то момент произошел взрыв, от которого пострадал мужчина, занимавшийся покраской. Его жизнь не удалось спасти, пишет amic.ru.