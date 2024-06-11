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Posted Сегодня, 19:20

Published Сегодня, 19:20

Modified Сегодня, 19:20

Updated Сегодня, 19:20

СК и прокуратура начали проверку после гибели рабочего на Алтае, который красил стены

11 июня 2024, 19:20
После смерти рабочего, занятого окраской стен, начато расследование СК и прокуратурой. Мужчина погиб на месте от полученных травм.

Сегодня, 11 июня, в селе Тогул Тогульского района произошло происшествие, которое вызвало реакцию следственного комитета и прокуратуры. По информации этих ведомств, работник занимался окраской стен по улице Октябрьской с помощью оборудования, использующего сжатый воздух. В какой-то момент произошел взрыв, от которого пострадал мужчина, занимавшийся покраской. Его жизнь не удалось спасти, пишет amic.ru.

На данный момент Заринский межрайонный следственный отдел проводит проверку, чтобы выяснить, были ли соблюдены правила охраны труда со стороны ответственных лиц. Прокуратура также изучает выполнение трудового законодательства и соблюдение правил безопасности при проведении ремонтных работ.

Результаты проверки послужат основанием для принятия дальнейших процессуальных решений.

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