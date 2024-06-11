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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

иллюстрация

Омичей предупредили, что почтовые отделения не будут работать в День России

11 июня 2024, 07:06
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Завтра, 12 июня, все отделения «Почты России» будут закрыты. В этот день почтальоны не будут доставлять корреспонденцию и периодические издания, но пенсии и пособия принесут по ранее согласованному графику.

Министерство цифрового развития и связи Омской области сообщает, что 12 июня все отделения «Почты России» в регионе будут закрыты. Помимо этого, сегодня почтовые отделения закроются на час раньше, а 13 июня уже продолжат работать в обычном режиме.

Отметим, что 12 июня почтальоны не будут доставлять письма и периодические издания. Однако пенсии и пособия они принесут в соответствии с графиком, который согласован с региональным отделением Социального фонда РФ.

Чтобы узнать актуальное расписание работы отделений «Почты России» или найти ближайшее отделение на карте, можно открыть сайт pochta.ru или воспользоваться мобильным приложением компании.

Напомним, что на этой неделе омичи будут работать четыре дня: понедельник, вторник, четверг, пятницу. Среда, 12 июня, объявлена выходным днем. Во вторник, 11 июня, рабочий день сократят на час, поскольку этот день является предпраздничным.

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