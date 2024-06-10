Уже на этой неделе. В июне омичей ждет короткая рабочая неделя

В июне омичей ждет короткая рабочая неделя и выходной в честь праздника

На этой неделе в Омске будет всего четыре рабочих дня. Среда, 12 июня, — День России. В этот день у всей страны выходной. А вот во вторник, 11 июня, рабочий день будет на час короче, потому что это предпраздничный день.