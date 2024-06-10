Уже на этой неделе. В июне омичей ждет короткая рабочая неделя

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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Updated Сегодня, 02:56
На этой неделе омичи будут работать всего четыре дня: понедельник, вторник, четверг и пятницу. Среда, 12 июня, — День России — объявлена выходным днем. В Роструде также предупредили, что во вторник, 11 июня, рабочий день сократят на час, так как этот день предпраздничный.
«Для тех, кто работает в праздники, трудовым законодательством установлены трудовые гарантии: работа в свой выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Кроме того, по желанию работника, работавшего в нерабочий праздничный день, вместо повышенной оплаты ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит», — уточнили в Роструде.
Напомним, что в честь Дня России в Омске на сцене парка культуры и отдыха «Зеленый остров» выступит группа «Белый орел». В 18:00 на сцену выйдет популярная омская кавер-группа «НАЗАРЕ». А в 19:00 перед зрителями предстанут исполнители «Белого орла».
Ранее Город55 подготовил афишу мероприятий на этот день. Подробности ниже: