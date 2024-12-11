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Почта России

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2024
Сенатор Евстифеев предложил перенести «Почту России» в Омск
11 декабря, 07:57
Омичам рассказали, как в ноябрьские праздники будут работать почтовые отделения
1 ноября, 11:55
Отечественная «операционка». На омской ИТ-конференции показали возможности «Авроры»
6 сентября, 09:49
300 тысяч. В Омске заместитель директора «Почты России» получила срок за взятку
4 сентября, 05:13
Никаких очередей. Омичи смогут обслуживать себя на почте самостоятельно
23 августа, 06:31
Омский сенатор предложил обустроить медпункты в сельских почтовых отделениях
3 июля, 09:37
Омичей предупредили, что почтовые отделения не будут работать в День России
11 июня, 07:06
Не торопитесь за письмами. Как будет работать омская почта на майские праздники
25 апреля, 05:37
16 млн ущерба. Экс-сотрудница омского почтамта 18 лет скрывалась после крупной кражи
Недостачу 16 млн рублей обнаружили только во время инвентаризации.
7 марта, 04:40
Уйдут отдыхать. Омичам представили график работы почты России в предстоящие праздники
Уже в субботу после Дня защитника Отечества все отделения заработают так, как всегда.
21 февраля, 12:23
Омская Госжилинспекция заплатит больше полутора млн за письма и бандероли
5 февраля, 05:38
Оман, ЮАР, Бахрейн. В какие экзотические страны омичи отправляли посылки в 2023 году
9 января, 04:21
2023
Стало известно, как будут работать отделения «Почты России» в новогодние праздники
26 декабря 2023, 13:12
Снежный беспредел, аварийный жилой дом и мокрые посылки. Омск сегодня
6 декабря 2023, 14:52
«Как после бомбежки». В омском почтовом отделении на головы посетителей течет вода
28 ноября 2023, 14:07
«Ужасное состояние». Омское почтовое отделение не может дождаться ремонта десятки лет
20 ноября 2023, 09:01
В омских почтовых отделениях появились конверты, посвященные юбилею Тюкалинска
13 сентября 2023, 06:37
Экс-глава омской почты получила условный срок за присвоение имущества на 140 тысяч
Она должна выплатить сумму ущерба, нанесенного работодателю.
18 августа 2023, 04:54
Омич разрезал сейф шлифовальной машинкой в почтовом отделении и украл деньги
Злоумышленника задержали в соседнем районе.
19 июня 2023, 11:12
Посылки на дом за полтора часа. Для омичей появилась новая услуга от Почты России
Стоимость доставки — от 149 рублей за одно отправление. Оплатить можно только банковской картой онлайн.
9 марта 2023, 02:35

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