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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

иллюстрация

Дожди и жара. Омичей предупредили об очередном погодном сюрпризе в День России

10 июня 2024, 09:02
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Жителей Омска предупредили, что в День России до вечера будут лить дожди

Согласно сервису Ventusky.com, в среду воздух прогреется до +22 градусов. Но с самого утра ожидаются дожди с грозой и усиление ветра до 9–12 м/с. К вечеру погода должна стабилизироваться. На следующий день в городе наконец-то потеплеет, и омичи смогут отдохнуть от дождей.

Ранее омичам обещали недельный отдых от дождей и ветров. Однако погода распорядилась иначе, и ливни с грозами все же остаются в нашем регионе. Погода приготовила сюрприз прямо ко Дню России, 12 июня.

погода 12 июняпогода 12 июня
погода 12 июня
Фото: Сервис визуализации погоды Ventusky. com

Согласно сервису визуализации погоды Ventusky. com, в среду воздух прогреется до +22 градусов. При этом дожди с грозой и усиления ветра до 9–12 м/с ожидаются с самого утра. Ближе к вечеру погода должна стабилизироваться, и дожди прекратятся.

погода 12 июняпогода 12 июня
погода 12 июня
Фото: Сервис визуализации погоды Ventusky. com

На следующий день в Омске наконец-то потеплеет, и жители города смогут отдохнуть от дождей. По данным Обь-Иртышского УГМС, 13 июня осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет колебаться от +12 до +17 градусов, а днем поднимется до +30 градусов.

погода на ближайшие три дняпогода на ближайшие три дня
погода на ближайшие три дня
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Напомним, что синоптики заранее предупредили о том, что в первом летнем месяце в Омске будут идти дожди практически каждый день, но при этом температура воздуха будет держаться на уровне 20 градусов со знаком плюс. Также они сообщили, что в этом сезоне в регионе не стоит ожидать аномальных погодных явлений.

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