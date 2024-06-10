Дожди и жара. Омичей предупредили об очередном погодном сюрпризе в День России

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Ранее омичам обещали недельный отдых от дождей и ветров. Однако погода распорядилась иначе, и ливни с грозами все же остаются в нашем регионе. Погода приготовила сюрприз прямо ко Дню России, 12 июня.
Согласно сервису визуализации погоды Ventusky. com, в среду воздух прогреется до +22 градусов. При этом дожди с грозой и усиления ветра до 9–12 м/с ожидаются с самого утра. Ближе к вечеру погода должна стабилизироваться, и дожди прекратятся.
На следующий день в Омске наконец-то потеплеет, и жители города смогут отдохнуть от дождей. По данным Обь-Иртышского УГМС, 13 июня осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет колебаться от +12 до +17 градусов, а днем поднимется до +30 градусов.
Напомним, что синоптики заранее предупредили о том, что в первом летнем месяце в Омске будут идти дожди практически каждый день, но при этом температура воздуха будет держаться на уровне 20 градусов со знаком плюс. Также они сообщили, что в этом сезоне в регионе не стоит ожидать аномальных погодных явлений.