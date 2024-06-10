Дожди и жара. Омичей предупредили об очередном погодном сюрпризе в День России

Напомним, что синоптики заранее предупредили о том, что в первом летнем месяце в Омске будут идти дожди практически каждый день, но при этом температура воздуха будет держаться на уровне 20 градусов со знаком плюс. Также они сообщили, что в этом сезоне в регионе не стоит ожидать аномальных погодных явлений.