Забывшие путь. Сотрудники Росгвардии вернули домой омичей, потерявших память

Сообщение о первом потерявшемся человеке поступило не совсем «стандартным» способом — в одной из школ Центрального округа Омска сработала тревожная кнопка. Как оказалось, системой оповещения воспользовалась вахтер учебного заведения, обнаружившая на крыльце школы пожилую женщину, не понимающую, где она находится. Дорогу домой 75-летняя омичка тоже не смогла вспомнить. Прибывший на место экипаж Росгвардии вызвал врачей, которые при осмотре и обнаружили браслет с личными данными: благодаря ему удалось быстро найти родственников женщины и сообщить им о возникшей ситуации. Вскоре пенсионерка уже направлялась домой вместе с приехавшим за ней внуком.