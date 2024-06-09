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Омские Росгвардейцы помогли вернуться домой пожилым омичам с потерей памяти

Забывшие путь. Сотрудники Росгвардии вернули домой омичей, потерявших память

9 июня 2024, 08:03
Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области

Омские Росгвардейцы помогли вернуться домой пожилым омичам с потерей памяти

Благодаря действиям сотрудников Росгвардии, удалось предотвратить как минимум два несчастья, вернув домой омичей, потерявших память.

Как рассказали в пресс-центре ведомства, 8 июня было зарегистрировано два похожих друг на друга инцидента, которые могли бы обернуться большой бедой без участия патрульных Росгвардии.

Сообщение о первом потерявшемся человеке поступило не совсем «стандартным» способом — в одной из школ Центрального округа Омска сработала тревожная кнопка. Как оказалось, системой оповещения воспользовалась вахтер учебного заведения, обнаружившая на крыльце школы пожилую женщину, не понимающую, где она находится. Дорогу домой 75-летняя омичка тоже не смогла вспомнить. Прибывший на место экипаж Росгвардии вызвал врачей, которые при осмотре и обнаружили браслет с личными данными: благодаря ему удалось быстро найти родственников женщины и сообщить им о возникшей ситуации. Вскоре пенсионерка уже направлялась домой вместе с приехавшим за ней внуком.

Другой случай произошел уже в Кировском округе: во время патрулирования местности росгвардейцы обнаружили пенсионера, «проходящего» по ориентировке. К счастью, ничего криминального — 65-летнего мужчину разыскивали сотрудники пансионата, из которого он ранее ушел. С одним из них он и покинул место событий — после небольшого экспресс-осмотра на предмет повреждений и психологического состояния.

К сожалению, подобных историй со счастливым финалом немного: некоторые поиски людей иногда затягиваются на долгие годы — об одном из таких случаев ранее сообщал Город55.

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Росгвардия#Безопасность#Поиски#Новости#Потеря памяти#Пожилые люди#Родственники
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