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Потеря памяти

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Ноябрь
Оперативная помощь: в Омске росгвардейцы спасли 78-летнего мужчину
4 ноября, 07:23
Июнь
Забывшие путь. Сотрудники Росгвардии вернули домой омичей, потерявших память
Благодаря действиям сотрудников Росгвардии, удалось предотвратить как минимум два несчастья, вернув домой омичей, потерявших память.
9 июня, 08:03

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