Маршрут перестроен. Мэр Омска рассказал, как объехать перекрытый Ленинградский мост

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В преддверии различных испытаний, необходимых для оценки безопасности моста и качества работ, Сергей Шелест, в своем Telegram-канале, опубликовал информацию об изменении некоторых маршрутов общественного транспорта — всего преобразования коснутся 13 направлений.
Все движение транспорта будет налажено через мост им. 60 лет Победы, а посадка и высадка пассажиров будет вестись на всех остановках. Более подробно и наглядно познакомиться с обновленными маршрутами можно на схеме ниже:
Ограничения будут действовать ровно один день, до полуночи. После этого движение будет возобновлено на четырех полосах из шести (их ввели в работу еще 5 июня). Окончательно мост станет доступен для водителей 12 июня, в День России.
Напомним, ранее Город55 сообщал о тестовом запуске архитектурной подсветки Ленинградского моста — она была установлена в ходе капитального ремонта: