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Published Сегодня, 09:11

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Updated Сегодня, 09:13

иллюстрация

Маршрут перестроен. Мэр Омска рассказал, как объехать перекрытый Ленинградский мост

9 июня 2024, 09:11
Фото: 1MI
иллюстрация

В мэрии Омска рассказали, как объехать закрытый на испытания Ленинградский мост

Уже завтра, 10 июня, Ленинградский мост закроют для движения на целый день, из-за чего изменятся сразу 13 маршрутов общественного транспорта.

В преддверии различных испытаний, необходимых для оценки безопасности моста и качества работ, Сергей Шелест, в своем Telegram-канале, опубликовал информацию об изменении некоторых маршрутов общественного транспорта — всего преобразования коснутся 13 направлений.

Все движение транспорта будет налажено через мост им. 60 лет Победы, а посадка и высадка пассажиров будет вестись на всех остановках. Более подробно и наглядно познакомиться с обновленными маршрутами можно на схеме ниже:

Схема изменения маршрутов транспортаСхема изменения маршрутов транспорта
Схема изменения маршрутов транспорта
Фото: Telegram-канал «Мэр Омска Сергей Шелест»

Ограничения будут действовать ровно один день, до полуночи. После этого движение будет возобновлено на четырех полосах из шести (их ввели в работу еще 5 июня). Окончательно мост станет доступен для водителей 12 июня, в День России.

Напомним, ранее Город55 сообщал о тестовом запуске архитектурной подсветки Ленинградского моста — она была установлена в ходе капитального ремонта:

Подарок омичам. Виталий Хоценко показал архитектурную подсветку Ленинградского моста
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#Илья Скобин#Транспорт#Безопасность#Капитальный ремонт#Ленинградский мост#Новости#Ограничения#Маршрут#День России#Мэр Омска#Качество работ
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