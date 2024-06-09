Подарок омичам. Виталий Хоценко показал архитектурную подсветку Ленинградского моста

Однако, как сообщил губернатор в своем Telegram-канале, в качестве подарка всем омичам, мост окрасится цветами флага России — это один из «тематических» режимов подсветки, которых, к слову, насчитывается восемь. Подобные режимы архитектурной подсветки приурочены к важным всероссийским и региональным датам: Дню народного единства, Дню Государственного флага и Дню города, а также к праздникам 23 февраля, 8 марта, Дню Победы и даже Новому году. Кроме того, предусмотрены и «повседневные» варианты подсветки, зависящие от дня недели — в выходные и будние они будут отличаться.