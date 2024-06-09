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Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Пробный запуск подсветки моста

Подарок омичам. Виталий Хоценко показал архитектурную подсветку Ленинградского моста

9 июня 2024, 06:09
Фото: Telegram-канал «Хоценко о важном»
Пробный запуск подсветки моста

Губернатор Омской области продемонстрировал подсветку Ленинградского моста

Долгожданный ремонт сооружения, связывающего два берега Омска, завершен. Но одной пользой для городской логистики дело не обойдется — мост будет нести еще и эстетическую ценность.

В минувшую субботу, губернатор Виталий Хоценко продемонстрировал тестовый запуск архитектурной подсветки Ленинградского моста. Сооружение прошло капитальный ремонт и уже через три дня, в День России, на нем возобновится полноценное движение — с задействованием всех шести полос.

Однако, как сообщил губернатор в своем Telegram-канале, в качестве подарка всем омичам, мост окрасится цветами флага России — это один из «тематических» режимов подсветки, которых, к слову, насчитывается восемь. Подобные режимы архитектурной подсветки приурочены к важным всероссийским и региональным датам: Дню народного единства, Дню Государственного флага и Дню города, а также к праздникам 23 февраля, 8 марта, Дню Победы и даже Новому году. Кроме того, предусмотрены и «повседневные» варианты подсветки, зависящие от дня недели — в выходные и будние они будут отличаться.

Тестовый запуск и проверка подсветки
Видео: Telegram-канал «Хоценко о важном»

Презентация необычного украшения для моста назначена на 11 часов вечера 12 июня. Напомним, завтра, 10 июня, движение по мосту перекроют из-за проведения необходимых испытаний.

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#Илья Скобин#Транспорт#Видео#Ремонт#Омск#Ленинградский мост#День Победы#Новости#День народного единства#День России#23 февраля#8 марта#Презентация
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