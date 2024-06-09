Подарок омичам. Виталий Хоценко показал архитектурную подсветку Ленинградского моста

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В минувшую субботу, губернатор Виталий Хоценко продемонстрировал тестовый запуск архитектурной подсветки Ленинградского моста. Сооружение прошло капитальный ремонт и уже через три дня, в День России, на нем возобновится полноценное движение — с задействованием всех шести полос.
Однако, как сообщил губернатор в своем Telegram-канале, в качестве подарка всем омичам, мост окрасится цветами флага России — это один из «тематических» режимов подсветки, которых, к слову, насчитывается восемь. Подобные режимы архитектурной подсветки приурочены к важным всероссийским и региональным датам: Дню народного единства, Дню Государственного флага и Дню города, а также к праздникам 23 февраля, 8 марта, Дню Победы и даже Новому году. Кроме того, предусмотрены и «повседневные» варианты подсветки, зависящие от дня недели — в выходные и будние они будут отличаться.
Презентация необычного украшения для моста назначена на 11 часов вечера 12 июня. Напомним, завтра, 10 июня, движение по мосту перекроют из-за проведения необходимых испытаний.