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РЭО: В рамках ПМЭФ на берегу Новой прошел субботник со сбором электронного мусора

РЭО: В рамках ПМЭФ на берегу Новой прошел субботник со сбором электронного мусора

8 июня 2024, 14:00
Фото: 1MI
8 июня в рамках Петербургского международного экономического форума прошла спортивно-экологическая акция «ЭкоТропа Здоровья». Ее организаторы — Российский экологический оператор (РЭО) и социальный проект «Команда Звездный Десант». Были очищены прибрежная и водная зоны реки Новой в Петербурге.

По мнению главы РЭО Дениса Буцаева, чем больше людей ответственно отнесутся к собственному здоровью и экологическому благополучию нашей планеты, тем более экологичное будущее ожидает человечество. Добровольцы, принявшие участие в этом экологическом мероприятии, тоже внесли вклад в охрану окружающей среды. «Всем участникам мы выражаем благодарность», — резюмировал гендиректор РЭО.

В акции участвовали не только волонтеры, но и известные спортсмены. Олимпийские чемпионы организовали для добровольцев разминку. Занятия проходили под руководством легкоатлетки Татьяны Лебедевой, бобслеиста Дмитрия Труненкова, заслуженного мастера спорта РФ по вольной борьбе Натальи Воробьевой и других звезд отечественного спорта, пишет properm.ru

По словам сопредседателя движения «Экосистема» Андрея Руднева, участники мероприятия по очистке подняли со дна реки Новой габаритный мусор и различные отходы электроники: смартфоны, ноутбуки, автозапчасти и прочий электролом. В «ЭкоТропе Здоровья» участвовали жители муниципального округа Ульянка, волонтеры и водолазы — представители Всероссийского общества автомобилистов.

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