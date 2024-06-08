РЭО: В рамках ПМЭФ на берегу Новой прошел субботник со сбором электронного мусора

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:02
По мнению главы РЭО Дениса Буцаева, чем больше людей ответственно отнесутся к собственному здоровью и экологическому благополучию нашей планеты, тем более экологичное будущее ожидает человечество. Добровольцы, принявшие участие в этом экологическом мероприятии, тоже внесли вклад в охрану окружающей среды. «Всем участникам мы выражаем благодарность», — резюмировал гендиректор РЭО.
В акции участвовали не только волонтеры, но и известные спортсмены. Олимпийские чемпионы организовали для добровольцев разминку. Занятия проходили под руководством легкоатлетки Татьяны Лебедевой, бобслеиста Дмитрия Труненкова, заслуженного мастера спорта РФ по вольной борьбе Натальи Воробьевой и других звезд отечественного спорта, пишет properm.ru
По словам сопредседателя движения «Экосистема» Андрея Руднева, участники мероприятия по очистке подняли со дна реки Новой габаритный мусор и различные отходы электроники: смартфоны, ноутбуки, автозапчасти и прочий электролом. В «ЭкоТропе Здоровья» участвовали жители муниципального округа Ульянка, волонтеры и водолазы — представители Всероссийского общества автомобилистов.