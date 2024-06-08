РЭО: В рамках ПМЭФ на берегу Новой прошел субботник со сбором электронного мусора

По мнению главы РЭО Дениса Буцаева, чем больше людей ответственно отнесутся к собственному здоровью и экологическому благополучию нашей планеты, тем более экологичное будущее ожидает человечество. Добровольцы, принявшие участие в этом экологическом мероприятии, тоже внесли вклад в охрану окружающей среды. «Всем участникам мы выражаем благодарность», — резюмировал гендиректор РЭО.