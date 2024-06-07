Заражены боррелиями и энцефалитом. С начала года с омичей сняли более 2 тысяч клещей

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
В региональном Роспотребнадзоре поделились информацией о текущей ситуации с клещами в Омской области. Оказалось, что с начала года в больницы обратились 1538 взрослых и 775 детей, которые пострадали от укусов клещей. Однако это не превышает среднемноголетних показателей.
В спецлабораториях исследовали уже 91,9% клещей, которые были сняты с людей. Из них:
С начала года более 77 тысяч жителей нашего региона сделали прививку от клещевого энцефалита. Также для профилактики инфекций, которые передаются через укус клеща, в этом году планируется провести обработку акарицидами на площади более 3 тысяч гектаров.
Напомним, что за прошедший период уже обработано 892,99 гектара территорий кладбищ, парков и детских учреждений. Роспотребнадзор держит ситуацию под контролем.