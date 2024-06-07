gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:35

Published Сегодня, 03:35

Modified Сегодня, 03:37

Updated Сегодня, 03:37

иллюстрация

Заражены боррелиями и энцефалитом. С начала года с омичей сняли более 2 тысяч клещей

7 июня 2024, 03:35
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

С жителей Омска сняли более 2 тысяч клещей, зараженных боррелиями и энцефалитом

Роспотребнадзор сообщил, что на 6 июня в омские больницы обратились 2313 человек, пострадавших от укусов клещей. Однако это количество не превышает среднемноголетних показателей. Исследование показало, что 4,6% клещей были заражены возбудителями боррелиоза.

В региональном Роспотребнадзоре поделились информацией о текущей ситуации с клещами в Омской области. Оказалось, что с начала года в больницы обратились 1538 взрослых и 775 детей, которые пострадали от укусов клещей. Однако это не превышает среднемноголетних показателей.

В спецлабораториях исследовали уже 91,9% клещей, которые были сняты с людей. Из них:

  • 4,6% клещей были заражены боррелиями;
  • 0,4% клещей были заражены вирусом клещевого энцефалита;
  • 0,8% клещей были заражены возбудителями моноцитарного эрлихиоза человека;
  • 0,7% клещей были заражены возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека.

С начала года более 77 тысяч жителей нашего региона сделали прививку от клещевого энцефалита. Также для профилактики инфекций, которые передаются через укус клеща, в этом году планируется провести обработку акарицидами на площади более 3 тысяч гектаров.

Напомним, что за прошедший период уже обработано 892,99 гектара территорий кладбищ, парков и детских учреждений. Роспотребнадзор держит ситуацию под контролем.

Пострадали 764 взрослых и 426 детей. С начала года с омичей сняли более тысячи клещей
Узнать подробнее
Читайте также:
Первые итоги. С начала сезона в Омской области клещи покусали 26 детей и 21 взрослогоКак защититься от укуса клеща? Разбираемся вместе с СОГАЗомБез заражений. С начала года от укусов клещей пострадали более полутора тысяч омичей
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Парки#Новости#Клещевой энцефалит#Кладбища#Акарицидные обработки#Профилактика инфекций#Зараженность вирусом#Травматологический пункт#Гранулоцитарный анаплазмоз#Детские учреждения
Подпишитесь
Подвела погода. Утром в Омске задержали рейсы в Новосибирск, Москву и Норильск
Сегодня, 05:20
Срочно. В Омске задержали бывшего министра труда Владимира Куприянова
Вчера, 05:45
По самой высокой цене. Новое здание для омских судей спроектирует фирма из Хабаровска
Сегодня, 04:38
Подтоплены еще 386 домов. В Омской области уровень воды в Иртыше продолжил падать
Сегодня, 02:55
Новые соглашения: с кем Омская область договорилась во второй день ПМЭФ-2024
Сегодня, 04:35
"