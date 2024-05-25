Без заражений. С начала года от укусов клещей пострадали более полутора тысяч омичей

Сотрудники Роспотребнадзора представили статистику, согласно которой с начала 2024 года от укусов клещей пострадал 1 641 омич, из них 563 ребенка. Эти цифры не превышают среднемноголетних значений. Отмечается, что ни в одном из случаев не было выявлено инфекционных заболеваний, которые переносят насекомые.