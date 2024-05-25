Без заражений. С начала года от укусов клещей пострадали более полутора тысяч омичей

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Сотрудники Роспотребнадзора представили статистику, согласно которой с начала 2024 года от укусов клещей пострадал 1 641 омич, из них 563 ребенка. Эти цифры не превышают среднемноголетних значений. Отмечается, что ни в одном из случаев не было выявлено инфекционных заболеваний, которые переносят насекомые.
В лабораториях исследовано 91,9% клещей, снятых с людей. 5,3% насекомых оказались заражены боррелиями, 0,3% — вирусом клещевого энцефалита, 0,9% — моноцитарным эрлихиозом человека — 0,9% и 0,6% — возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека.
При укусе клеща необходимо обратиться в медицинское учреждение по месту жительства для получения необходимой помощи. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.