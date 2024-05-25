Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Иллюстрация

Без заражений. С начала года от укусов клещей пострадали более полутора тысяч омичей

25 мая 2024, 06:57
Фото: 1MI
Иллюстрация

С начала года от укусов клещей пострадали более полутора тысяч омичей

По данным Роспотребнадзора, количество пострадавших от укусов клещей в этом году не превышает средних значений.

Сотрудники Роспотребнадзора представили статистику, согласно которой с начала 2024 года от укусов клещей пострадал 1 641 омич, из них 563 ребенка. Эти цифры не превышают среднемноголетних значений. Отмечается, что ни в одном из случаев не было выявлено инфекционных заболеваний, которые переносят насекомые.

В лабораториях исследовано 91,9% клещей, снятых с людей. 5,3% насекомых оказались заражены боррелиями, 0,3% — вирусом клещевого энцефалита, 0,9% — моноцитарным эрлихиозом человека — 0,9% и 0,6% — возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека.

При укусе клеща необходимо обратиться в медицинское учреждение по месту жительства для получения необходимой помощи. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Омской области
Почти на 70% ниже эпидпорога. С приходом тепла омичи стали реже болеть ОРВИ и ковидом
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Новости#Клещи#Укус клеща#Клещевой энцефалит#Клещ#Обработка от клещей#Управление Роспотребнадзора
Подпишитесь
Владимира Куприянова освободили от должности министра труда и социального развития
Сегодня, 03:20
Рядом с уже действующим. Под Омском решили построить новое большое кладбище
Сегодня, 06:42
Омичка пожаловалась на бездействие службы отлова после нападения собаки на ее дочь
Вчера, 04:24
-5 см за сутки. Уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима снова начал падать
Сегодня, 04:22
«Скромная» компенсация. Омский «Авангард» заплатил за переход Дица ровно 1000 рублей
Вчера, 05:31
Не стройте планов: в ближайшие выходные в Омске ожидаются дожди и заморозки до -5
Вчера, 04:56
"