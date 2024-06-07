Владелец омского «Юнигаза» решил достроить склад нефтепродуктов на 3-й Молодежной

Напомним, что около месяца назад Елизаров прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Помимо ООО «Диамант» бизнесмену также принадлежат компании «Юнигаз», «Сибмакс», «Оникс», «Агат», «Сапфир», «Яшма», «Малахит». В отношении всех них открыто конкурсное производство либо введено наблюдение.