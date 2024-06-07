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Владелец омского «Юнигаза» решил достроить склад нефтепродуктов на 3-й Молодежной

7 июня 2024, 05:21
Фото: 1MI
Иллюстрация
Новый склад в Октябрьском округе будет рассчитан на 6000 кубометров.

Городу55 стало известно, что в Омске одобрили проект завершения строительства склада нефтепродуктов на 3-й Молодежной, 20. Положительное заключение 5 июня выдал омский «Экспертно-проектный центр».

За достройку склада в Октябрьском округе решила взяться компания «Диамант», которой владеет бизнесмен Дмитрий Елизаров. Проектную документацию для него разработала местная компания «Проект НП», зарегистрированная еще в 2007 году.

Известно, что склад нефтепродуктов на 3-й Молодежной будет рассчитан на 6000 кубометров.

Напомним, что около месяца назад Елизаров прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Помимо ООО «Диамант» бизнесмену также принадлежат компании «Юнигаз», «Сибмакс», «Оникс», «Агат», «Сапфир», «Яшма», «Малахит». В отношении всех них открыто конкурсное производство либо введено наблюдение.

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#Юлия Истомина#Бизнес#Омск#Строительство#Проект#Склад#Новости#Нефть#Экспертиза#Недострой#Дмитрий Елизаров
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