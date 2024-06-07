Цифровая трансформация даст новые возможности для застрахованных в ОМС

Сообщается, что с этого года в тарифы ОМС внесены и затраты на получение «второго мнения» от искусственного интеллекта при анализе маммограмм. Число маммограмм, проведённых с применением ИИ, за период с января по апрель 2024 года составило 15% от общего числа сделанных в рамках диспансеризации.