Цифровая трансформация даст новые возможности для застрахованных в ОМС

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
По словам главы ФФОМС Ильи Баланина, работа над информационной системой ОМС продолжается практически с самого её появления. При этом в регионах разработка велась различными подрядчиками, поэтому сейчас необходимо аккумулировать эти наработки в единую федеральную систему, пишет ria.ru.
Напомним: с декабря 2022 года выдаются цифровые полисы ОМС. На сегодняшний день их имеют более 17 млн граждан.
Также был разработан цифровой медицинский профиль пациента (ЦМП). Это сведения, которые собираются из разных источников, в том числе медицинских карт, помогающие определять риски для каждого гражданина. ЦМП будет особенно полезен в неотложных ситуациях, когда оперативное получение сведений о пациенте жизненно важно.
В прошлом году о праве на прохождение профилактического медосмотра были проинформированы 108,5 миллиона человек, более 82,1 млн из них прошли профилактику. В 2024-м, по данным на май, информацию получили свыше 52 млн россиян, и около 35 млн прошли профилактические медосмотры.
Сообщается, что с этого года в тарифы ОМС внесены и затраты на получение «второго мнения» от искусственного интеллекта при анализе маммограмм. Число маммограмм, проведённых с применением ИИ, за период с января по апрель 2024 года составило 15% от общего числа сделанных в рамках диспансеризации.
Баланин заявил об устойчивой тенденции к увеличению объемов применения систем поддержки врачебных решений. В настоящее время оценивается возможность использования ИИ и в других областях медицины.