РЭО построит в Свердловской области объект утилизации отходов электроники

Павел Морозов подчеркнул необходимость работы сторон — участниц соглашения над созданием эффективного механизма сбора и сортировки электронных отходов. Он отметил позитивный опыт своей компании в этой области. По его словам, «Акрон Холдинг» готов применять его как в Свердловской области, так и в других субъектах РФ.