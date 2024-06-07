РЭО построит в Свердловской области объект утилизации отходов электроники

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Подписи под документом поставили Денис Буцаев, гендиректор Российского экологического оператора, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов.
Денис Буцаев отметил сложности в переработке ОЭЭО из-за их металлических, пластиковых и прочих компонентов, зачастую крайне опасных. Обработка и переработка таких отходов требует системного подхода и специальных технологий. Предстоящее создание высокотехнологичного предприятия по утилизации ОЭЭО в Свердловской области соответствует целям федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
Евгений Куйвашев отметил, что цель соглашения — в улучшении системы обращения с отходами от электрического и электронного оборудования, и предложил сосредоточиться на совместной реализации инвестиционных проектов в этой сфере.
Соглашение включает планирование мероприятий по развитию комплексной инфраструктуры для сбора ОЭЭО и увеличению отбора данной фракции на объектах обработки твердых коммунальных отходов.
Павел Морозов подчеркнул необходимость работы сторон — участниц соглашения над созданием эффективного механизма сбора и сортировки электронных отходов. Он отметил позитивный опыт своей компании в этой области. По его словам, «Акрон Холдинг» готов применять его как в Свердловской области, так и в других субъектах РФ.
Следует отметить, что РЭО является экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума, проходящего 5–8 июня 2024 года в Санкт-Петербурге.