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РЭО построит в Свердловской области объект утилизации отходов электроники

РЭО построит в Свердловской области объект утилизации отходов электроники

7 июня 2024, 15:21
Фото: Изображение Midjourney
Трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования (ОЭЭО) было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума.

Подписи под документом поставили Денис Буцаев, гендиректор Российского экологического оператора, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов.

Денис Буцаев отметил сложности в переработке ОЭЭО из-за их металлических, пластиковых и прочих компонентов, зачастую крайне опасных. Обработка и переработка таких отходов требует системного подхода и специальных технологий. Предстоящее создание высокотехнологичного предприятия по утилизации ОЭЭО в Свердловской области соответствует целям федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Евгений Куйвашев отметил, что цель соглашения — в улучшении системы обращения с отходами от электрического и электронного оборудования, и предложил сосредоточиться на совместной реализации инвестиционных проектов в этой сфере.

Соглашение включает планирование мероприятий по развитию комплексной инфраструктуры для сбора ОЭЭО и увеличению отбора данной фракции на объектах обработки твердых коммунальных отходов.

Павел Морозов подчеркнул необходимость работы сторон — участниц соглашения над созданием эффективного механизма сбора и сортировки электронных отходов. Он отметил позитивный опыт своей компании в этой области. По его словам, «Акрон Холдинг» готов применять его как в Свердловской области, так и в других субъектах РФ.

Следует отметить, что РЭО является экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума, проходящего 5–8 июня 2024 года в Санкт-Петербурге.

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