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ОПК

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2024
В Омске на оборонных заводах открыли больше 1300 вакансий. Рассказываем о зарплатах
16 сентября, 02:00
Зарплаты до 200 тысяч. На омские оборонные заводы набирают 1800 рабочих
2 августа, 11:30
ПСБ и Омская область расширяют сотрудничество
Петр Фрадков, председатель ПСБ, провел рабочие встречи и подписал двусторонние соглашения с руководством Омской и Воронежской областей, республики Карелия и Еврейской автономной области.
7 июня, 05:34
На оборонных заводах Омска открыты 1400 вакансий. Сколько платят рабочим и инженерам
18 апреля, 05:50
На оборонных заводах Омска открыли 1,5 тысячи вакансий. Рассказываем о зарплатах
20 марта, 05:33
На омских заводах ОПК открыты больше 1600 вакансий. Какую зарплату предлагают рабочим
25 января, 05:22
2023
Демешин и Хоценко оценили мощность «Омсктрансмаша»
Заместитель генпрокурора интересовался также, достаточно ли на предприятии работников.
6 октября 2023, 08:07
Виталий Хоценко и Денис Мантуров обсудили вопросы развития Омской области
4 октября 2023, 03:04
Экс-губернатор Омской области Александр Бурков устроился на «Уралвагонзавод»
25 сентября 2023, 10:26
Зарплата от 70 тысяч. Омский завод имени Попова открыл десятки вакансий
18 сентября 2023, 11:18
Зарплата от 100 тысяч рублей. На «Омсктрансмаш» ищут сотни токарей и фрезеровщиков
25 июля 2023, 10:09
На оборонные заводы Омска устроились работать 200 школьников
Всего в июне больше 4 тысяч юных омичей начали трудиться по программе летней кампании занятости.
3 июля 2023, 09:29
Зарплаты с пятью нулями. На оборонные заводы в 2023 году устроились 4 тысячи омичей
28 июня 2023, 10:45
Омича, обвиняемого в шпионаже в пользу Германии, не отпустили под домашний арест
Мужчина на время следствия продолжит находиться в СИЗО.
23 июня 2023, 05:48
Глава Минобороны РФ Шойгу побывал на омском «Трансмаше»
17 июня 2023, 05:38
Срочно. Бывшего сотрудника ОПК из Омской области задержали за шпионаж в пользу Германии
9 июня 2023, 09:01
Дефицит врачей, завершение ярмарки вакансий и отключение холодной воды. Омск за день
12 мая 2023, 14:00
Зарплаты от 100 тысяч. В Омске 29 оборонных предприятий ищут тысячи сотрудников
12 мая 2023, 06:41
Зарплата до 100 тысяч. Оборонный завод в Омске ищет рабочих и инженеров
В Омской области на предприятия ОПК требуются 2400 сотрудников.
2 мая 2023, 11:49
В Омске для соискателей представили 10 тысяч вакансий, четверть из них — в оборонке
На ярмарке в Конгресс-Холле 200 омских работодателей рассказали о своих предложениях.
15 апреля 2023, 12:22

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