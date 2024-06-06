Вываливались люди: в Кемерове случилась страшная авария с трамваями

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Как пишет портал sibdepo.ru, водитель трамвая № 10 не справился с управлением рядом с остановкой «Набережная». Вагон столкнулся с другим, который двигался в попутном направлении.
Видео с ДТП облетело весь интернет. Видно, что трамвай двигается на очень большой скорости, а из вагона прямо в это время вылетают на дорогу люди.
По последним данным, в этой жесткой аварии пострадали 117 человек. При этом 96 пациентов отправили на амбулаторное лечение, а 21 пострадавший был госпитализирован. Об этом рассказал глава города Дмитрий Анисимов.
На месте происшествия работают спецслужбы. Пока неизвестно, из-за чего случилась авария. Прокуратура и следователи подключены к работе.