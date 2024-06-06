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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Вываливались люди: в Кемерове случилась страшная авария с трамваями

Вываливались люди: в Кемерове случилась страшная авария с трамваями

6 июня 2024, 13:34
Фото: gorod55.ru
Сегодня, 6 июня, в Кемерово случилась страшная авария. На Логовом шоссе два трамвая врезались друг в друга. Это произошло в 07:35.

Как пишет портал sibdepo.ru, водитель трамвая № 10 не справился с управлением рядом с остановкой «Набережная». Вагон столкнулся с другим, который двигался в попутном направлении.

Видео с ДТП облетело весь интернет. Видно, что трамвай двигается на очень большой скорости, а из вагона прямо в это время вылетают на дорогу люди.

По последним данным, в этой жесткой аварии пострадали 117 человек. При этом 96 пациентов отправили на амбулаторное лечение, а 21 пострадавший был госпитализирован. Об этом рассказал глава города Дмитрий Анисимов.

На месте происшествия работают спецслужбы. Пока неизвестно, из-за чего случилась авария. Прокуратура и следователи подключены к работе.

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#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#ДТП#Смертельное ДТП#Россия#Авария#Новости#Смертельная авария#Кемерово
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