Покинул место ДТП. ГАИ начала проверку аварии с участием главы района Омской области

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Пресс-центр областной ГАИ опубликовал информацию о проверке аварии, произошедшей в Полтавском районе области: по данным ведомства, ДТП произошло в минувшую субботу, после полудня.
Как отмечается в результатах предварительной проверки на месте происшествия, установлено, что водитель кроссовера Nissan X-Trail выехал на встречную полосу, где «зацепил» легковой фургон «Иж». После столкновения водитель кроссовера скрылся с места аварии на «попутке» — сейчас сотрудники ведомства устанавливают его местонахождение. Также, по данным МВД, пострадавший водитель обратился за медицинской помощью.
Отметим, что кадры, предоставленные Госавтоинспекцией, имеют высокую степень сходства с видеозаписью очевидца, появившейся в социальных сетях: номера кроссовера на фото и видео совпадают.
Напомним, что сообщение о ДТП с участием Александра Милашенко появилось накануне, вечером 25 мая, в Telegram-канале Виталия Хоценко. Сегодня глава региона попросил сотрудников МВД о тщательной проверке инцидента с 68-летним главой района, а позже будет решаться вопрос об отстранении от должности «скандального» чиновника.