Покинул место ДТП. ГАИ начала проверку аварии с участием главы района Омской области

Как отмечается в результатах предварительной проверки на месте происшествия, установлено, что водитель кроссовера Nissan X-Trail выехал на встречную полосу, где «зацепил» легковой фургон «Иж». После столкновения водитель кроссовера скрылся с места аварии на «попутке» — сейчас сотрудники ведомства устанавливают его местонахождение. Также, по данным МВД, пострадавший водитель обратился за медицинской помощью.