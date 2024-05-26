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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Фотография с места ДТП.

Покинул место ДТП. ГАИ начала проверку аварии с участием главы района Омской области

26 мая 2024, 11:07
Фото: Пресс-центр Госавтоинспекции Омской области
Фотография с места ДТП.

ГАИ приступила к проверке ДТП с участием главы Полтавского района Омской области

Серьезная авария произошла в окрестностях села Воронцовка — на объездной дороге неподалеку от населенного пункта.

Пресс-центр областной ГАИ опубликовал информацию о проверке аварии, произошедшей в Полтавском районе области: по данным ведомства, ДТП произошло в минувшую субботу, после полудня.

Как отмечается в результатах предварительной проверки на месте происшествия, установлено, что водитель кроссовера Nissan X-Trail выехал на встречную полосу, где «зацепил» легковой фургон «Иж». После столкновения водитель кроссовера скрылся с места аварии на «попутке» — сейчас сотрудники ведомства устанавливают его местонахождение. Также, по данным МВД, пострадавший водитель обратился за медицинской помощью.

Фото с места происшествияФото с места происшествия
Фото с места происшествияФото с места происшествия
Фото с места происшествияФото с места происшествия
Фото с места происшествия
Фото: Пресс-центр Госавтоинспекции Омской области

Отметим, что кадры, предоставленные Госавтоинспекцией, имеют высокую степень сходства с видеозаписью очевидца, появившейся в социальных сетях: номера кроссовера на фото и видео совпадают.

Напомним, что сообщение о ДТП с участием Александра Милашенко появилось накануне, вечером 25 мая, в Telegram-канале Виталия Хоценко. Сегодня глава региона попросил сотрудников МВД о тщательной проверке инцидента с 68-летним главой района, а позже будет решаться вопрос об отстранении от должности «скандального» чиновника.

Виталий Хоценко попросил тщательно проверить ДТП с участием главы Полтавского района
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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омская область#Социальные сети#Авария#Проверка#Губернатор#Глава района#Видеозапись#Новости#Полтавский район#ГАИ#Виталий Хоценко#Медицинская помощь
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