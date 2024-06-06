РЭО и турецкая компания создадут систему обращения с текстильными отходами

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Денис Буцаев отметил, что в нашей стране недостаточный уровень переработки текстильных отходов — 99% их отправляется на свалку. Проблема — в неразвитости системы сбора и утилизации таких отходов. Без этого невозможен переход к экономике замкнутого цикла. Российский экологический оператор и компания AJ International Group вместе займутся развитием инфраструктуры сбора и утилизации текстильных отходов в РФ. Благодаря этому сотрудничеству сократится объём отправляемого на свалки текстиля и улучшится экологическая обстановка, пишет 56orb.ru.
Турецкая компания имеет значительный опыт в утилизации текстильных отходов. Центры сбора и переработки бывшей в употреблении одежды AJ International Group работают не только в Турции, но и в Южной Корее, Катаре, ОАЭ и других странах.
Договор подразумевает создание системы по сбору текстильных изделий, бывших в употреблении, и утилизации их в России. Пока известно, что перерабатывающее предприятие будет построено в Московской области или в Москве. К слову, в Подмосковье уже начали устанавливать боксы для сбора старой одежды.
Напомним, РЭО выступает экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.