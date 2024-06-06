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Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

РЭО и турецкая компания создадут систему обращения с текстильными отходами

РЭО и турецкая компания создадут систему обращения с текстильными отходами

6 июня 2024, 10:53
Фото: Изображение Midjourney
На Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор РЭО Денис Буцаев и учредитель турецкой компании AJ International Group Абдулжелил Шерифоглу подписали соглашение о совместной переработке текстильных отходов.

Денис Буцаев отметил, что в нашей стране недостаточный уровень переработки текстильных отходов — 99% их отправляется на свалку. Проблема — в неразвитости системы сбора и утилизации таких отходов. Без этого невозможен переход к экономике замкнутого цикла. Российский экологический оператор и компания AJ International Group вместе займутся развитием инфраструктуры сбора и утилизации текстильных отходов в РФ. Благодаря этому сотрудничеству сократится объём отправляемого на свалки текстиля и улучшится экологическая обстановка, пишет 56orb.ru.

Турецкая компания имеет значительный опыт в утилизации текстильных отходов. Центры сбора и переработки бывшей в употреблении одежды AJ International Group работают не только в Турции, но и в Южной Корее, Катаре, ОАЭ и других странах.

Договор подразумевает создание системы по сбору текстильных изделий, бывших в употреблении, и утилизации их в России. Пока известно, что перерабатывающее предприятие будет построено в Московской области или в Москве. К слову, в Подмосковье уже начали устанавливать боксы для сбора старой одежды.

Напомним, РЭО выступает экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.

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