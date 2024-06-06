РЭО и турецкая компания создадут систему обращения с текстильными отходами

Денис Буцаев отметил, что в нашей стране недостаточный уровень переработки текстильных отходов — 99% их отправляется на свалку. Проблема — в неразвитости системы сбора и утилизации таких отходов. Без этого невозможен переход к экономике замкнутого цикла. Российский экологический оператор и компания AJ International Group вместе займутся развитием инфраструктуры сбора и утилизации текстильных отходов в РФ. Благодаря этому сотрудничеству сократится объём отправляемого на свалки текстиля и улучшится экологическая обстановка, пишет 56orb.ru.