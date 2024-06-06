Омский «Авангард» подписал однолетний контракт с юными вратарем и нападающим

Кроме того, в предстоящем сезоне состав «ястребов» пополнит вратарь Георгий Плотников, контракт с ним также рассчитан на один год. Плотников — воспитанник дальневосточного хоккея, ранее он выступал в МХЛ за «СКА-Юниор» и «СКА-Карелия». В сезоне 2023-2024 игрок провел 23 игры, в которых отразил 89,4% бросков.