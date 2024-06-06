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Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Омский «Авангард» заключил контракт с юными вратарем и нападающим

Омский «Авангард» подписал однолетний контракт с юными вратарем и нападающим

6 июня 2024, 09:14
Фото: gorod55.ru

Омский «Авангард» заключил контракт с юными вратарем и нападающим

В предстоящем сезоне за омский клуб будут выступать Тимур Аплин и Георгий Плотников.

Омский хоккейный клуб заключил двусторонний контракт с воспитанником системы «Авангард» Тимуром Аплиным, который провел прошлый сезон в команде МХЛ «Тюменский Легион». В 41 матче он забросил десять шайб и сделал пять результативных передач.

Кроме того, в предстоящем сезоне состав «ястребов» пополнит вратарь Георгий Плотников, контракт с ним также рассчитан на один год. Плотников — воспитанник дальневосточного хоккея, ранее он выступал в МХЛ за «СКА-Юниор» и «СКА-Карелия». В сезоне 2023-2024 игрок провел 23 игры, в которых отразил 89,4% бросков.

Фото: ХК «Авангард»
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