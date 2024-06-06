Омский «Авангард» подписал однолетний контракт с юными вратарем и нападающим

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Омский хоккейный клуб заключил двусторонний контракт с воспитанником системы «Авангард» Тимуром Аплиным, который провел прошлый сезон в команде МХЛ «Тюменский Легион». В 41 матче он забросил десять шайб и сделал пять результативных передач.
Кроме того, в предстоящем сезоне состав «ястребов» пополнит вратарь Георгий Плотников, контракт с ним также рассчитан на один год. Плотников — воспитанник дальневосточного хоккея, ранее он выступал в МХЛ за «СКА-Юниор» и «СКА-Карелия». В сезоне 2023-2024 игрок провел 23 игры, в которых отразил 89,4% бросков.