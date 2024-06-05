Стало известно о возможном возвращении Матвея Заседы в омский «Авангард»

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Нападающий Матвей Заседа может подписать контракт с омским «Авангардом». Хоккеист уже выступал за клуб в сезоне-2018/2019, а также провел два года в составе «Омских ястребов».
О возвращении хоккеиста в Омск сообщил бывший тренер «Авангарда» Боб Хартли на своей странице ВКонтакте. Отметим, что в клубе называют аккаунт Хартли в социальной сети фейковым, однако информация со страницы экс-тренера позже подтверждается официально.
«Матвей Заседа возвращается в „Авангард“ в обмен на денежную компенсацию», — написал Боб Хартли.
С 2022 года Заседа играет в московском «Спартаке». В минувшем сезоне хоккеист провел за столичный клуб 13 матчей и набрал 7 очков. Форвард забил 2 шайбы и отдал 7 результативных передач.
Ранее Город55 рассказывал, что «Авангард» подписал контракт с 18-летним нападающим «Омских ястребов».