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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

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Стало известно о возможном возвращении Матвея Заседы в омский «Авангард»

5 июня 2024, 09:23
Фото: ХК Авангард
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Последние два сезона хоккеист провел в московском «Спартаке».

Нападающий Матвей Заседа может подписать контракт с омским «Авангардом». Хоккеист уже выступал за клуб в сезоне-2018/2019, а также провел два года в составе «Омских ястребов».

О возвращении хоккеиста в Омск сообщил бывший тренер «Авангарда» Боб Хартли на своей странице ВКонтакте. Отметим, что в клубе называют аккаунт Хартли в социальной сети фейковым, однако информация со страницы экс-тренера позже подтверждается официально.

«Матвей Заседа возвращается в „Авангард“ в обмен на денежную компенсацию», — написал Боб Хартли.
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Фото: Боб Хартли / Вконтакте

С 2022 года Заседа играет в московском «Спартаке». В минувшем сезоне хоккеист провел за столичный клуб 13 матчей и набрал 7 очков. Форвард забил 2 шайбы и отдал 7 результативных передач.

Ранее Город55 рассказывал, что «Авангард» подписал контракт с 18-летним нападающим «Омских ястребов».

Невероятная статистика. «Авангард» подписал контракт с 18-летним нападающим Фиськовым
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Спартак
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