Гендиректор РЭО Буцаев: Для работы ЭЗЦ требуется 100 000 специалистов разных областей

Буцаев отметил дефицит кадров во многих технологических сферах, включая экономику замкнутого цикла. Компания оценивает потребность в кадрах к 2030 году на уровне ста тысяч человек, которые будут заниматься непосредственно развитием циркулярной экономики. Речь идет о таких специалистах, как юристы, экономисты, финансисты и те, кто хорошо разбирается в технологиях. Об этом информирует 56orb.ru.