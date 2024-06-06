Гендиректор РЭО Буцаев: Для работы ЭЗЦ требуется 100 000 специалистов разных областей

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев в рамках сессии РЭО «Экологические горизонты — 2030: инвестиции в циркулярность».
Буцаев отметил дефицит кадров во многих технологических сферах, включая экономику замкнутого цикла. Компания оценивает потребность в кадрах к 2030 году на уровне ста тысяч человек, которые будут заниматься непосредственно развитием циркулярной экономики. Речь идет о таких специалистах, как юристы, экономисты, финансисты и те, кто хорошо разбирается в технологиях. Об этом информирует 56orb.ru.
В 2021 году по инициативе РЭО был учрежден консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. В него вошло около сорока российских вузов. В составе объединения — как ведущие столичные университеты, так и технические профучилища, занимающиеся подготовкой специалистов по программам РЭО.
На сессии Буцаев также рассказал о сырьевом переделе. Он произойдет в ходе построения экономики замкнутого цикла, когда наряду с оригинальным сырьем предприятия начнут использовать вторичные ресурсы. Глава РЭО подчеркнул необходимость субсидирования стоимости вторсырья. Одним из потенциальных источников финансирования может стать расширенная ответственность производителей — экологический сбор.
По словам Дениса Буцаева, при построении заводов в пределах пяти — семи лет основные инвестиции, привлеченные из экосбора, уже будут совершены. В дальнейшем экологический сбор должен стать фондом, пополняемым на регулярной основе. Предполагается, что он будет использоваться для компенсации операционных расходов экономики замкнутого цикла, обеспечивая конкурентоспособность вторичных ресурсов.