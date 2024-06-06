Денис Сафин назвал приоритетом «Уральской Стали» комфортные условия труда

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
По его словам, в мае сотрудники предприятия перевыполнили производственный план на 1,5 тысячи тонн, что позволило достичь им результата в 54 плавки за сутки двумя гибкими модульными печами, пишет 56orb.ru.
Как отметил Денис Сафин, сейчас во многих производственных помещениях комбината ведутся ремонтные работы. В самое ближайшее время в фасонно-литейном и доменном цехах откроются новые душевые и гардеробные комнаты. Новая столовая появится в коксохимическом цехе. В текущем году подрядчики начнут реконструкцию столовой доменного цеха. Ремонтные работы также ведутся и в залах для сменно-встречных собраний. В управлении железнодорожного транспорта одним из первых такой ремонт уже завершится. В частности, в помещении были обновлены напольное покрытие, стены и потолок. Также были установлены новые кондиционеры и освещение. В электросталеплавильном цехе ремонт прошел в актовом зале.
Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин уверен, что комфортные условия труда в числе важнейших приоритетов компании. Он добавил, что невозможно за такое короткое время решить все вопросы, которые копились десятилетиями. Денис Сафин подчеркнул, что во многих помещениях комбината капитальный ремонт вообще никогда не проводился. Некоторые здания даже приходится сносить, а на их месте строить новые.
«Мы привлекаем разных подрядчиков для ремонта, это позволяет двигаться быстрее. Уверен, что скоро наведем на комбинате образцовый порядок», — сказал Денис Сафин.
Важно отметить, что в текущем году запланирован ремонт свыше 7,5 тыс. кв. метров помещений непроизводственного назначения. Примечательно, что в Новотроицке ведется строительство многоквартирного жилого комплекса для сотрудников предприятия. Всего в двух зданиях будет около 500 квартир.
Во время посещения стройплощадки Денис Сафин рассказал, что это будет абсолютно современный жилой комплекс с двором без машин. Полным ходом идет работа по согласованию жилищной программы для сотрудников.
«Будем ориентироваться на нужды наших сотрудников, прежде всего молодых специалистов», — сообщил Денис Сафин.
Кроме того, гендиректор УК «Уральская Сталь» обратился к желающим с просьбой придумать название новому жилому комплексу.