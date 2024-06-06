Денис Сафин назвал приоритетом «Уральской Стали» комфортные условия труда

Как отметил Денис Сафин, сейчас во многих производственных помещениях комбината ведутся ремонтные работы. В самое ближайшее время в фасонно-литейном и доменном цехах откроются новые душевые и гардеробные комнаты. Новая столовая появится в коксохимическом цехе. В текущем году подрядчики начнут реконструкцию столовой доменного цеха. Ремонтные работы также ведутся и в залах для сменно-встречных собраний. В управлении железнодорожного транспорта одним из первых такой ремонт уже завершится. В частности, в помещении были обновлены напольное покрытие, стены и потолок. Также были установлены новые кондиционеры и освещение. В электросталеплавильном цехе ремонт прошел в актовом зале.