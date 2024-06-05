Терский завод алмазного инструмента подписал договор на 360 млн рублей

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Документ на полях ПМЭФ-2024 подписали исполняющий обязанности гендиректора «Росгео» Сергей Радьков и гендиректор «Терекалмаза» Адальби Тлеужев. Об этом сообщает ria.ru.
Пятилетний офсетный договор на сумму 360 млн рублей содержит положения об инвестиционных обязательствах МСП-поставщика на 30 миллионов рублей. Подписанию документа предшествовало участие МСП-предприятия в программе «выращивания» для дальнейшего участия в закупках для нужд холдинга «Росгеология». Программу утвердили 14 апреля 2023 года.
В феврале 2024 года на цифровой платформе МСП.РФ проводился отбор среди представителей малого и среднего бизнеса, желающих принять участие в закупках с возможностью подписания офсетного договора на поставку российского алмазного бурового инструмента для колонкового бурения. По итогам отбора Терский завод алмазного инструмента вошел в программу «выращивания». В рамках этой программы ему были предоставлены меры господдержки.
Инициатива о создании программы «выращивания» исходила от президента Владимира Путина: соответствующее поручение он дал в ходе ПМЭФ-2022. За прошлый год при участии Корпорации МСП утвердили 22 программы «выращивания», по итогам текущего года ожидается удвоение их количества, рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, уже заключено семь офсетных договоров с МСП-поставщиками на общую сумму 3,6 миллиарда рублей. При этом общий объем инвестиций малого и среднего бизнеса в развитие собственного производства, согласно договорам, превысил миллиард рублей.