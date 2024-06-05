Терский завод алмазного инструмента подписал договор на 360 млн рублей

Инициатива о создании программы «выращивания» исходила от президента Владимира Путина: соответствующее поручение он дал в ходе ПМЭФ-2022. За прошлый год при участии Корпорации МСП утвердили 22 программы «выращивания», по итогам текущего года ожидается удвоение их количества, рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, уже заключено семь офсетных договоров с МСП-поставщиками на общую сумму 3,6 миллиарда рублей. При этом общий объем инвестиций малого и среднего бизнеса в развитие собственного производства, согласно договорам, превысил миллиард рублей.