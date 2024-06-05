РЭО: Средства от размещения ценных бумаг пойдут на строительство КПО в Дагестане

Также отмечается, что возводимые объекты размещения войдут в состав современных комплексов по обращению с отходами (КПО). На них будет производиться обработка, а также утилизация пригодных для повторного использования фракций, а также захоронение «хвостов», которые не предназначены для переработки. Все строящиеся объекты создаются в рамках заключенных концессионных соглашений. КПО возводятся в Дербентском и Хасавюртовском районах Дагестана.