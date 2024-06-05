РЭО: Средства от размещения ценных бумаг пойдут на строительство КПО в Дагестане

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, это решение регулятор принял 3 июня 2024 года. Он также сообщил, что ранее наблюдательный совет РЭО поддержал финансирование двух объектов размещения в Дагестане в сумме 1,845 млрд рублей. В этой связи денежные средства, вырученные от продажи облигаций РЭО, будут направлены инвестору на строительство этих комплексов. Об этом пишет newstracker.ru.
Как уточнили в компании, ЦБ РФ зарегистрировал два выпуска неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серий 10-КИ и 11-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
Заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев сообщил, что компания использует предоставление льготных займов за счет средств, полученных от размещения облигаций, как меру поддержки, ранее утвержденную Правительством РФ.
«Благодаря субсидированию части купонного дохода облигаций удается замедлить рост тарифов», — добавил Королев.
Также отмечается, что возводимые объекты размещения войдут в состав современных комплексов по обращению с отходами (КПО). На них будет производиться обработка, а также утилизация пригодных для повторного использования фракций, а также захоронение «хвостов», которые не предназначены для переработки. Все строящиеся объекты создаются в рамках заключенных концессионных соглашений. КПО возводятся в Дербентском и Хасавюртовском районах Дагестана.