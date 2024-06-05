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Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

иллюстрация

Опасно для всех. Омичку с открытой формой туберкулеза через суд отправили на лечение

5 июня 2024, 05:07
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичку с открытой формой туберкулеза через суд заставили пройти лечение

Прокуратура Таврического района выяснила, что омичка с открытой формой туберкулеза намеренно не проходила лечение и тем самым угрожала окружающим своим заболеванием. По итогам проверки прокуратура обратилась в суд, и женщину обязали пройти лечение.

В региональной прокуратуре рассказали, что жительницу Омской области пришлось через суд направить на лечение. Дело в том, что у нее открытая форма туберкулеза.

Прокуратура Таврического района проверила информацию о том, что местная жительница с социально значимым заболеванием уклоняется от лечения и тем самым угрожает окружающим.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с требованием о принудительной госпитализации женщины в специализированное медучреждение для обязательного обследования и лечения.

В результате суд полностью удовлетворил иск. Прокуратура района будет следить за тем, чтобы решение суда было выполнено.

Напомним, что в прошлом году прокуратура обязала трех жителей Омска, больных туберкулезом, пройти лечение. Проверка показала, что омичи намеренно не проходили лечение и отказывались от оздоровительных мероприятий.

Уклонялись от выздоровления. Прокуратура обязала лечиться трех омичей с туберкулезом
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