Опасно для всех. Омичку с открытой формой туберкулеза через суд отправили на лечение

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В региональной прокуратуре рассказали, что жительницу Омской области пришлось через суд направить на лечение. Дело в том, что у нее открытая форма туберкулеза.
Прокуратура Таврического района проверила информацию о том, что местная жительница с социально значимым заболеванием уклоняется от лечения и тем самым угрожает окружающим.
По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с требованием о принудительной госпитализации женщины в специализированное медучреждение для обязательного обследования и лечения.
В результате суд полностью удовлетворил иск. Прокуратура района будет следить за тем, чтобы решение суда было выполнено.
Напомним, что в прошлом году прокуратура обязала трех жителей Омска, больных туберкулезом, пройти лечение. Проверка показала, что омичи намеренно не проходили лечение и отказывались от оздоровительных мероприятий.