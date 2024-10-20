Туберкулез

Омичам напомнили о безопасности во Всемирный день борьбы с туберкулезом

Каждый день от туберкулеза в мире умирает более 4 тыс. человек. Ежедневно заболевает около 28 тыс. людей. Омичам рассказали о профилактике и о том, как мир борется с болезнью.