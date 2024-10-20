gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Туберкулез

Выбрать дату
2024
Месяцы борьбы. Омские медики спасли пациента с тяжелым случаем туберкулеза кишечника
20 октября, 12:26
Опасно для всех. Омичку с открытой формой туберкулеза через суд отправили на лечение
5 июня, 05:07
Омскую детскую туберкулезную клиническую больницу ликвидировали
Медицинское учреждение, в рамках реорганизации, объединили с Клиническим туберкулезным диспансером.
14 января, 07:05
2023
Мертвые птицы, больные туберкулезом и шок мэра у ДК «Звездный». Омск сегодня
26 августа 2023, 14:00
Дышим спокойно. В Омской области почти на треть снизилась смертность от туберкулеза
26 августа 2023, 05:40
Омичам напомнили о безопасности во Всемирный день борьбы с туберкулезом
Каждый день от туберкулеза в мире умирает более 4 тыс. человек. Ежедневно заболевает около 28 тыс. людей. Омичам рассказали о профилактике и о том, как мир борется с болезнью.
24 марта 2023, 08:18

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика