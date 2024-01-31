Пришел грипп. В Омской области за неделю заболели больше 16 тысяч человек

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В региональном Роспотребнадзоре сообщили о статистике заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ. На прошлой неделе заболели 16,2 тыс человек в Омской области. Это на 53% выше нормы эпидемического порога заболеваемости.
С 22 по 28 января медики находили у пациентов вирусы гриппа, не гриппозной этиологии и вирусы COVID-19. Больше всего в регионе циркулирует грипп (90,6%).
Новую коронавирусную инфекцию диагностировали у 321 человека. По оценке экспертов, это на 0,6% ниже, чем на предыдущей неделе. Как отмечают в пресс-службе омского Роспотребнадзора, COVID-19 протекает у многих в форме ОРВИ (97%).