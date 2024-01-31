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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

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Пришел грипп. В Омской области за неделю заболели больше 16 тысяч человек

31 января 2024, 09:04
Фото: Город55
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Больше 16 тысяч омичей заболели гриппом, ОРВИ и COVID-19 за неделю

У большинства пациентов диагностируют грипп, что говорит об эпидемии.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили о статистике заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ. На прошлой неделе заболели 16,2 тыс человек в Омской области. Это на 53% выше нормы эпидемического порога заболеваемости.

С 22 по 28 января медики находили у пациентов вирусы гриппа, не гриппозной этиологии и вирусы COVID-19. Больше всего в регионе циркулирует грипп (90,6%).

Новую коронавирусную инфекцию диагностировали у 321 человека. По оценке экспертов, это на 0,6% ниже, чем на предыдущей неделе. Как отмечают в пресс-службе омского Роспотребнадзора, COVID-19 протекает у многих в форме ОРВИ (97%).

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#Общество#Коронавирус COVID-19#Здоровье#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#ОРВИ#Болезнь#Новости#Коронавирусные ограничения#Алина Ясинская
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