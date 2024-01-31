Пришел грипп. В Омской области за неделю заболели больше 16 тысяч человек

Новую коронавирусную инфекцию диагностировали у 321 человека. По оценке экспертов, это на 0,6% ниже, чем на предыдущей неделе. Как отмечают в пресс-службе омского Роспотребнадзора, COVID-19 протекает у многих в форме ОРВИ (97%).