Заболеваемость туберкулезом в России достигла рекордно низких показателей

Главный детский аллерголог-иммунолог Московской области, профессор Андрей Продеус акцентирует внимание на том, что очень важно выявлять болезнь до её клинических проявлений. «У нас есть ряд программ, в рамках которой мы совместно с фтизиатрами и иммунологами устанавливаем, каким группам пациентов необходим особенно тщательный контроль» — отметил специалист. Он также добавил, что подходы к выявлению туберкулезной инфекции у детей совершенствуются, что находит отражение в нормативных документах. «В феврале 2024 года вышли новые клинические рекомендации „Латентная туберкулезная инфекция у детей“, где у детей до 7-ми лет после установления первичного инфицирования по пробе Манту в скрининге может использоваться „Диаскинтест“, а у детей с нарушением иммунного ответа для раннего выявления туберкулеза могут использоваться современные лабораторные иммунологические тесты по методике ELISPOT».