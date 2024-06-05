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Исаевич: Около 28,5 тысячи предпринимателей МСБ совершили карьерный рост

Исаевич: Около 28,5 тысячи предпринимателей МСБ совершили карьерный рост

5 июня 2024, 08:09
Фото: Изображение Midjourney
По результатам прошедшего года 28,5 тысячи малых и средних предприятий в России выросли до следующей категории бизнеса.

Из них 26 тысяч компаний перешли из микро- в малый бизнес, 900 организаций сделали значительный скачок от микро- до среднего бизнеса, и ещё 876 компаний выросли до крупного бизнеса. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на ПМЭФ-2024.

По словам Исаевича, число малых и средних предприятий, перешедших в более высокую категорию бизнеса с апреля 2023-го по апрель 2024 года, увеличилось на 2,6% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, пишет tass.ru.

Наибольшее количество переходов в более высокую категорию бизнеса зафиксировано в Мордовии, Карачаево-Черкесии, Тыве, Магаданской и Пензенской областях. В основном это компании из строительного сектора, ресторанного бизнеса, доставки продуктов и неспециализированной оптовой торговли.

Если рассматривать соотношение числа переходов к общему количеству зарегистрированных малых и средних предприятий, то лидируют Москва, Магаданская область и Санкт-Петербург. За ними следуют Чукотка, Приморский край и Ульяновская область.

Наибольший рост числа переходов из микро- в средний бизнес показали Чеченская Республика (рост на 500%), Карелия, Ивановская и Сахалинская области (по 200%). Также в рейтинг вошли Пермский край (175%), Тульская область (167%), Пензенская, Амурская, Вологодская и Орловская области (по 150%).

Чукотка возглавила рейтинг по темпам роста числа переходов из микро- в малые предприятия (350%). Лидерами по годовому приросту числа переходов из категории малого бизнеса в средний стали Чувашия (400%) и Хабаровский край (325%).

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