Исаевич: Около 28,5 тысячи предпринимателей МСБ совершили карьерный рост

Из них 26 тысяч компаний перешли из микро- в малый бизнес, 900 организаций сделали значительный скачок от микро- до среднего бизнеса, и ещё 876 компаний выросли до крупного бизнеса. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на ПМЭФ-2024.