РЭО намерен развить идею заполнения возвращающихся с рейсов поездов вторсырьем

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Данное предложение вошло в решение Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации, который недавно прошел в Москве.
Исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова указала, что проблемы обращения с отходами на удаленных и труднодоступных территориях стоят особенно остро. По ее словам, ассоциация «Ресурс» предложила изучить возможность транспортировки вторресурсов порожними транспортными средствами, которые перевозят грузы северного завоза. Об этом пишет 56orb.ru.
«Естественно, предлагается сделать это с соблюдением всех санитарных правил и требований, касающихся обращения с группами однородных отходов 1−5 классов опасности», — сообщила она.
Предложение ассоциации было передано на рассмотрение Минпромторгу и другим заинтересованным федеральным органам исполнительной власти.
РЭО всецело поддерживает предложение ассоциации «Ресурс» и предлагает заинтересованным ведомствам принять его на рассмотрение. Об этом заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. По его словам, главная цель инициативы — обеспечить экологическую безопасность и комфорт жителей этих регионов.
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по указу президента от 14 января 2019 года. В рамках реализации нацпроекта «Экология» основной задачей компании является построение в стране комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Это необходимо, чтобы уменьшить поток отходов на объекты захоронения ТКО, тем самым снизив экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 году — сортировка 100% ТКО и снижение на 50% объемов ТКО, которые направляются на полигоны. Без построения экономики замкнутого цикла достижение таких показателей невозможно.