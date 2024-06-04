РЭО намерен развить идею заполнения возвращающихся с рейсов поездов вторсырьем

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по указу президента от 14 января 2019 года. В рамках реализации нацпроекта «Экология» основной задачей компании является построение в стране комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Это необходимо, чтобы уменьшить поток отходов на объекты захоронения ТКО, тем самым снизив экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 году — сортировка 100% ТКО и снижение на 50% объемов ТКО, которые направляются на полигоны. Без построения экономики замкнутого цикла достижение таких показателей невозможно.