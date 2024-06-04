Омичам напомнили, как уберечь ребенка от травм во время летнего отдыха

Posted 4 июня, 09:38
Published 4 июня, 09:38
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
-Одна из самых неприятных и болезненных травм, подстерегающих детей летом, это падения с велосипеда или самоката, — рассказывает Александр Кузнецов, врач -хирург. — Электросамокаты в нашем поселке тоже набирают популярность. Они могут развивать достаточно высокую скорость, дети падают с них или становятся жертвами наезда. В результате получают достаточно серьёзные повреждения: черепно-мозговые травмы, переломы и даже травмы внутренних органов.
Первым делом необходимо научить ребенка соблюдать правила дорожного движения, обязательно спешиваться с велосипеда или самоката при переходе через дорогу, даже на пешеходных переходах. И самое главное — соблюдать скоростной режим, независимо от способа передвижения.
Если ваш ребенок предпочитает кататься на роликах, обязательно купите необходимую защиту: шлем, налокотники и наколенники. Не будет шлем лишним и при катании на велосипеде. Если ваш ребенок все-таки получил травму, упав с велосипеда или самоката, окажите первую помощь и при необходимости покажите его врачу.
-Ранения (разрывы) мягких тканей возникают при механическом воздействии внешних предметов, — объясняет Александр Александрович. — В летний период практически ни один ребенок не обходится без ссадины, порезов или ушибов. Самое главное научить ребенка оказывать первую помощь самостоятельно, если он в момент получения травмы находится далеко от дома, или обращаться за помощью ко взрослым.
Обычно достаточно промыть рану раствором перекиси водорода, закрыть стерильной салфеткой и наложить повязку, если требуется. К месту ушиба можно приложить что-то холодное для снятия оттека тканей. При более серьезных ранениях и травмах необходимо остановить кровотечение и срочно вызвать скорую помощь, либо доставить ребенка в приемное отделение больницы самостоятельно.
-Солнечный и тепловой удар, пожалуй, постоянные спутники летних каникул, — рассказывает Александр Александрович. — Это болезненное состояние, вызванное перегревом головы прямыми солнечными лучами и общим перегреванием тела. Чаще всего этому подвержены светловолосые дети с бледной, нежной кожей. Перегреванию тела способствует всё, что нарушает выделение пота или затрудняет его испарение, особенно синтетическая одежда в жаркую погоду. Тепловые удары случаются не только на улице, но даже в помещениях в результате длительного воздействия высокой температуры.
Помните! Летом ребенок всегда был на улице в головном уборе и не находился на солнце долгое время, особенно в дневные часы. Используйте солнцезащитные средства.
-Конечно, летом самая большая опасность подстерегает детей на водоемах, — предупреждает доктор. — Никогда не оставляйте детей на берегу и в воде без присмотра! Даже если вам кажется, что ребенок достаточно хорошо плавает. Научите ребенка не нырять в незнакомых местах, не заплывать далеко от берега и за пределы ограждения мест купания, не купаться в местах, где есть предупредительный знак. Один сеанс купания должен длиться не более 20 минут.
Медики напоминают: безопасность вашего ребенка чаще всего в ваших руках. Научите ребенка проявлять осторожность, внимательность. Тогда большинство детских травм, которые подстерегают летом, можно избежать.