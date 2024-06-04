Омичам напомнили, как уберечь ребенка от травм во время летнего отдыха

Если ваш ребенок предпочитает кататься на роликах, обязательно купите необходимую защиту: шлем, налокотники и наколенники. Не будет шлем лишним и при катании на велосипеде. Если ваш ребенок все-таки получил травму, упав с велосипеда или самоката, окажите первую помощь и при необходимости покажите его врачу.