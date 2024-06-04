Индус стал мировым рекордсменом по печатанию носом

Для достижения такого результата индус регулярно тренировался. Его профессиональная деятельность связана с набором текстов. В детстве Винод мечтал стать спринтером и тренировался, преодолевая дистанции 100 и 200 метров. Профессиональным спортсменом он так и не стал, а вот мотивация к достижениям сохранилась. В будущем скромный индус мечтает установить столько же рекордов, сколько установил спортсмен Сачин Тендулкар.