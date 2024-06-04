Индус стал мировым рекордсменом по печатанию носом

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Новый рекорд был внесен в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает newkhakasiya.online. Латинский алфавит Винод смог набрать носом за 25,66 секунды. Текст он набирал на клавиатуре с QWERTY-раскладкой.
Прошлогодний рекорд Чаудхари по набору алфавита носом составил 26,73 секунды. Кроме этого, на счету индийца — еще два рекорда. Он смог набрать алфавит находящимися за спиной руками за 6,78 секунды, а также одной рукой в обратном направлении — за 5,36 секунды.
Для достижения такого результата индус регулярно тренировался. Его профессиональная деятельность связана с набором текстов. В детстве Винод мечтал стать спринтером и тренировался, преодолевая дистанции 100 и 200 метров. Профессиональным спортсменом он так и не стал, а вот мотивация к достижениям сохранилась. В будущем скромный индус мечтает установить столько же рекордов, сколько установил спортсмен Сачин Тендулкар.