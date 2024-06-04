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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Индус стал мировым рекордсменом по печатанию носом

Индус стал мировым рекордсменом по печатанию носом

4 июня 2024, 08:38
Фото: Изображение Midjourney
Индус стал мировым рекордсменом по печатанию носом
44-летний индиец Винод Кумар Чаудхари установил мировой рекорд по скорости печати на клавиатуре компьютера носом.

Новый рекорд был внесен в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает newkhakasiya.online. Латинский алфавит Винод смог набрать носом за 25,66 секунды. Текст он набирал на клавиатуре с QWERTY-раскладкой.

Прошлогодний рекорд Чаудхари по набору алфавита носом составил 26,73 секунды. Кроме этого, на счету индийца — еще два рекорда. Он смог набрать алфавит находящимися за спиной руками за 6,78 секунды, а также одной рукой в обратном направлении — за 5,36 секунды.

Для достижения такого результата индус регулярно тренировался. Его профессиональная деятельность связана с набором текстов. В детстве Винод мечтал стать спринтером и тренировался, преодолевая дистанции 100 и 200 метров. Профессиональным спортсменом он так и не стал, а вот мотивация к достижениям сохранилась. В будущем скромный индус мечтает установить столько же рекордов, сколько установил спортсмен Сачин Тендулкар.

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